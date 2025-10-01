El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las obras en los túneles de Pedredo y Gedo obligan a cerrar la Autovía de la Meseta en sentido Torrelavega. CAVIA

Nuevo corte de la Autovía en sentido Santander entre Arenas y Los Corrales

Las obras en los túneles del Gedo y de Pedredo obligan a cortar ese tramo desde este jueves hasta el 18 de octubre entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Los Corrales de Buelna

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:26

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa avanzando con la ejecución de las obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, situados en la autovía A-67, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 31,2 millones de euros (IVA incluido), financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

En este contexto, se está extendiendo una capa de rodadura con aglomerado asfáltico en la calzada, en sentido Santander, de los túneles de Gedo y Pedredo, en los municipios de Arenas de Iguña, Cieza y Los Corrales de Buelna.

Hasta el 18 de octubre

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, la calzada sentido Santander de la A-67 permanecerá cortada, entre los km 159 y 166, los días 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17 y 18 de octubre, entre las 7 y las 20 horas.

No obstante, se permite la circulación por un carril en horario nocturno de 20:00 a 7:00 horas, excepto para vehículos especiales con anchura superior a 4 m, que pueden circular los lunes, jueves y viernes en horario entre las 20,00 h y 21,30 h, debido a las limitaciones impuestas por las obras que se están llevando también a cabo en el viaducto de Marlantes.

Para asegurar la fluidez del tráfico, se ha establecido un itinerario alternativo, debidamente señalizado, para circular por la carretera N-611, con salida en el enlace 159 de la autovía A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Somahoz en el km 166.

