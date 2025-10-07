El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa y el concejal de Obras analizan los planos del nuevo vial, en el barrio Menocal. DM

Un nuevo vial en el barrio Menocal unirá dos de las principales vías de Polanco

La actuación, que estará lista en 2026, afecta a cinco fincas y supondrá una inversión de 200.000 euros financiada con el Plan 80-20 del Gobierno regional

Sara Torre

Sara Torre

Polanco

Martes, 7 de octubre 2025, 17:02

Polanco construirá un nuevo vial en el barrio Menocal para mejorar la movilidad y la comunicación con el centro del municipio. Se trata de una actuación demandada durante años, que supondrá una inversión de 200.000 euros y requerirá la expropiación de cinco fincas particulares que suman 937 metros cuadrados. La obra contará con la financiación del Plan 80-20 del Gobierno regional.

El nuevo tramo, de 118 metros de longitud, conectará dos de las principales carreteras municipales y el acuerdo para iniciar el procedimiento se aprobó en el último Pleno municipal. El proyecto se someterá a exposición pública durante un mes, plazo en el que los afectados podrán presentar alegaciones. Una vez concluido este trámite y completadas las gestiones administrativas, el Ayuntamiento prevé iniciar las obras a lo largo de 2026.

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha animado a los vecinos a participar en el proceso de alegaciones «para que la actuación se ejecute con el máximo consenso posible y responda a las necesidades reales del barrio».

La regidora ha explicado que esta actuación responde a una de las necesidades de movilidad más reclamadas por los residentes de las urbanizaciones de Menocal. «Este nuevo vial permitirá a los vecinos contar con una conexión directa y más cómoda con el centro urbano, aligerando el tráfico de otras zonas y descongestionando los accesos a la autovía», ha subrayado.

Según Díaz, esta obra es un ejemplo del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos, garantizando que todos los barrios tengan un acceso adecuado a los principales servicios y al centro del municipio.

