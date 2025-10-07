Un nuevo vial en el barrio Menocal unirá dos de las principales vías de Polanco La actuación, que estará lista en 2026, afecta a cinco fincas y supondrá una inversión de 200.000 euros financiada con el Plan 80-20 del Gobierno regional

La alcaldesa y el concejal de Obras analizan los planos del nuevo vial, en el barrio Menocal.

Polanco construirá un nuevo vial en el barrio Menocal para mejorar la movilidad y la comunicación con el centro del municipio. Se trata de una actuación demandada durante años, que supondrá una inversión de 200.000 euros y requerirá la expropiación de cinco fincas particulares que suman 937 metros cuadrados. La obra contará con la financiación del Plan 80-20 del Gobierno regional.

El nuevo tramo, de 118 metros de longitud, conectará dos de las principales carreteras municipales y el acuerdo para iniciar el procedimiento se aprobó en el último Pleno municipal. El proyecto se someterá a exposición pública durante un mes, plazo en el que los afectados podrán presentar alegaciones. Una vez concluido este trámite y completadas las gestiones administrativas, el Ayuntamiento prevé iniciar las obras a lo largo de 2026.

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha animado a los vecinos a participar en el proceso de alegaciones «para que la actuación se ejecute con el máximo consenso posible y responda a las necesidades reales del barrio».

La regidora ha explicado que esta actuación responde a una de las necesidades de movilidad más reclamadas por los residentes de las urbanizaciones de Menocal. «Este nuevo vial permitirá a los vecinos contar con una conexión directa y más cómoda con el centro urbano, aligerando el tráfico de otras zonas y descongestionando los accesos a la autovía», ha subrayado.

Según Díaz, esta obra es un ejemplo del compromiso del equipo de gobierno con la mejora de las infraestructuras y la calidad de vida de los vecinos, garantizando que todos los barrios tengan un acceso adecuado a los principales servicios y al centro del municipio.

