La apertura de la pasarela de Los Corrales se retrasa hasta el miércoles Mazón adelantó que la pasarela se pondrá en servicio el próximo miércoles Mazón visitó una vez más la zona para explicar que la dificultad de compaginar las obras de esa plataforma y del futuro puente Renero ha retrasado su inauguración, además de las condiciones meteorológicas NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Lunes, 6 agosto 2018, 17:40

La pasarela sobre el río Besaya, que sustituirá provisionalmente al puente Renero en Los Corrales de Buelna, se abrirá definitivamente a los paseantes el miércoles a las ocho de la mañana. Antes se instalará el último tramo de plataforma que resta, el más próximo al barrio de Penías y a ras de la actual carretera, y se acometerá una rampa con la menor pendiente posible al otro lado del río, donde el inicio de la plataforma se levanta unos dos metros sobre la carretera, muy próximo al acceso a la planta Nissan Cantabria. Así lo adelantó el consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón, en su enésima visita a la zona, una visita que tenía la esperanza de aprovecharse para estrenar esa pasarela. Pero, varios «imprevistos» han retrasado su puesta en servicio, reconoció el consejero que ha atribuido los retrasos a los días de fuertes lluvias y a las complicaciones generadas al tener que compatibilizar las obras de la pasarela con las del futuro puente. Éstas últimas han estado marcadas por un calendario impuesto por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que tiene marcado en rojo como último día el 30 de noviembre, menos ya de cuatro meses.

Mientras el consejero explicaba estas cuestiones, al otro lado del río una decena de vecinos del barrio de Penías pedían explicaciones sobre el retraso en las obras, recordando que desde que hace dos semanas se derribó el puente Renero no tienen forma de acceder andando al centro de Los Corrales de Buelna si no es dando un rodeo de al menos cinco kilómetros. Quedó claro que la paciencia que han tenido hasta el momento no da ya para mucho más. Exigían una fecha concreta para la apertura de la pasarela y el consejero la puso sobre la mesa, día y hora: miércoles 8 de agosto a las ocho de la mañana.

Estará abierta hasta que se pueda utilizar el futuro puente siempre que no se tuerza el verano y los inicios del otoño. No se esperan grandes crecidas o capítulos de lluvias muy intensas pero por si acaso los ayuntamientos del valle se han coordinado con la Consejería y la empresa adjudicataria de las obras para tomar medidas de precaución en caso de que el río Besaya baje con demasiada fuerza. Si en ese tiempo tuviera lugar algún fenómeno meteorológico especialmente adverso que provoque un incremento muy fuerte del nivel del agua la Policía Local de Los Corrales de Buelna advertirá a los usuarios de esa pasarela sobre la imposibilidad de utilizarla. Es una construcción muy segura, pero desde las administraciones creen que más vale prevenir que curar, según reconocían los políticos que acompañaron al consejero.

Entre ellos estuvieron los alcaldes de Los Corrales,Josefina González, y de San Felices, José Antonio González Linares. Los dos agradecieron y destacaron el compromiso del consejero Mazón con la instalación de la pasarela para los vecinos y la construcción del puente para el valle. Una obra adjudicada en un millón y medio de euros que marcará el inicio de la futura ronda de circunvalación del valle de Buelna, algo que no dejan de recordar los alcaldes, escoltados ayer por buena parte de sus equipos de gobierno.

Mientras, los vecinos esperan. Lo hacen a sabiendas que poco más pueden hacer sobre la pasarela y reconociendo también que las líneas de autobuses para acceder al centro de Los Corrales de Buelna están funcionando bien, cada hora. Pero también han recordado que hace dos semanas pidieron por escrito al Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna información sobre los teléfonos a los que tenían que llamar para concretar un traslado excepcional, sin recibir respuesta, decían, hasta el momento.