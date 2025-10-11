El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Señal que indica la dirección en la que se llega a la planta de secado térmico de fangos de Reocín.

La planta de lodos de Reocín, abandonada desde hace once años

Varios trabajadores vigilan la plataforma, que costó 25 millones de euros y sobre la que no existe un plan de recuperación

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 08:05

Comenta

Aunque la planta de secado térmico de fangos de Reocín lleva once años cerrada y sin actividad alguna, un agente de seguridad vigila el recinto. ... De la misma manera que continúan en pie las señales viales sobre la carretera que lleva al complejo, ubicado en el barrio de Los Caseríos, en Reocín pueblo, a escasa distancia del Polígono Empresarial Besaya. No obstante, no existe proyecto alguno para recuperar la actividad. Al menos por el momento. Aunque no hay movimiento, lo cierto es que el interior de la instalación sí alberga contenido de alto valor.La inversión en su momento fue de 25 millones de euros. Lo que costó la infraestructura necesaria para ejecutar el tratamiento de los lodos de las depuradoras, que luego eran convertidos en abono granulado para 'regar' los campos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  2. 2

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  3. 3

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  4. 4

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  5. 5

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  6. 6

    Mario González será a partir del martes el alcalde más joven de Cantabria en Tudanca
  7. 7

    El tobogán alpino de Cabárceno retrasa su inauguración hasta otoño de 2026
  8. 8

    La nueva campaña de bonos para el comercio de Santander arrancará el día 22
  9. 9

    El desvío del tren en Torrelavega se abre paso para absorber el tráfico ferroviario en 2026
  10. 10

    La alcaldesa alemana herida de gravedad en su casa fue torturada por su propia hija adoptiva

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La planta de lodos de Reocín, abandonada desde hace once años

La planta de lodos de Reocín, abandonada desde hace once años