Polanco abre el plazo para solicitar el 'cheque bebé' El Ayuntamiento concederá una ayuda de 600 euros por cada familia con niños nacidos en 2024 y empadronados en el municipio

Lucía Alcolea Santander Martes, 26 de agosto 2025, 13:21 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Polanco ha abierto la nueva convocatoria de subvenciones directas para el fomento de la natalidad o 'cheque bebé', que supone la concesión de una ayuda económica de 600 euros a las familias con niños nacidos y empadronados en 2024 en el municipio, un programa que pretende luchar contra la tendencia a la baja en el número de nacimientos.

La convocatoria municipal va dirigida a las familias de los 37 niños nacidos el año pasado y dispone de una partida presupuestaria de 22.800 euros. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones de las administraciones públicas. En 2023, un total de 26 familias recibieron la subvención.

Las bases de esta convocatoria han sido publicadas este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y los interesados disponen hasta el 10 de septiembre para solicitarlas de forma presencial en el propio Ayuntamiento o a través de la Sede Electrónica (polanco.sedelectronica.es).

En los supuestos de nulidad, separación o divorcio de los progenitores, el beneficiario de la prestación será el padre o la madre a cuya custodia hayan de quedar los hijos, de acuerdo con lo establecido en el convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, y en caso de custodia compartida se repartirá la ayuda al 50 % entre los progenitores.

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha explicado que la creación de estas ayudas fue un compromiso del equipo de gobierno del PRC con los vecinos, y se puso en marcha ante la bajada en el número de nacimientos, que pese al descenso se han ido estabilizando en los últimos años.

Díaz ha recordado que las prestaciones se enmarcan dentro del plan municipal para poner a disposición de las familias mejores infraestructuras educativas, entre ellas la puesta en marcha de un aula para niños de cero a dos años junto al colegio de Requejada, así como la organización de campamentos de conciliación para periodos no lectivos o la casa joven.

