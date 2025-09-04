Polanco creará nuevos aparcamientos en varios puntos de Requejada y Rumoroso El plan municipal responde a la necesidad de ordenar el tráfico, que se ha visto incrementado por el aumento de la población

El Ayuntamiento de Polanco creará nuevos aparcamientos en diferentes puntos del municipio, en virtud de un nuevo plan que responde a la necesidad de reordenar el tráfico y mejorar la seguridad vial, «dado que se ha incrementado la circulación de vehículos como consecuencia del aumento de la población», explicó la alcaldesa, Rosa Díaz.

La primera intervención ya se está llevando a cabo en la localidad de Requejada, donde se habilitarán una decena de plazas de estacionamiento mediante la urbanización de una parcela municipal. El terreno está situado en un área donde confluyen varias urbanizaciones. La actuación se completará con el acondicionamiento del vial de salida del pabellón polideportivo y su conexión con la carretera del barrio La jerra, de manera que se soluciones un giro «que resulta problemático».

La alcaldesa aseguró que las obras «estarán concluidas en unos días y seguidamente, se acometerán otras similares de manera progresiva en distintos lugares del municipio hasta finalizar el año». Las actuaciones se realizan gracias «a una modificación de crédito en el Presupuesto municipal», concretó la regidora.

La previsión es aumentar también el parque de vehículos en las inmediaciones de las primeras viviendas de protección oficial de Rumoroso, así como crear nuevos aparcamientos en el interior del barrio San Pedro. En este último caso, en terrenos que le han sido cedidos al Ayuntamiento. Además de la zona de aparcamiento, la intención es crear un pequeño parque infantil, «respondiendo así a las demandas de los vecinos», aclaró Díaz. La regidora apuntó además a que la creación de nuevas plazas de estacionamiento «es una de las necesidades vecinales más repetidas en las reuniones que mantienen los representantes con los colectivos vecinales». Desde el Consistorio, expuso, «estamos planificando con criterios de seguridad y ordenación del tráfico rodado».

El plan municipal se desarrollará en fases a lo largo de los próximos meses, de manera que las obras puedan estar finalizadas antes de que concluya el año. Los trabajos se se adaptarán a la disponibilidad de los terrenos y a las necesidades específicas de cada barrio, priorizando aquellos puntos en los que la presión de tráfico y la carencia de plazas resulta más acuciante. En este sentido, Díaz destacó también que el plan tiene un componente esencial de seguridad vial, ya que la habilitación de nuevos aparcamientos permitirá eliminar situaciones de estacionamiento irregular que dificultan la visibilidad.