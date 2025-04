Polanco habilita 2 millones de euros para licitar la obra de Prado Infante

El equipo de gobierno (PRC) en el Ayuntamiento de Polanco ha aprobado una modificación del Presupuesto de 3.294.700 euros para acometer, entre otras, ... dos actuaciones que los regionalistas consideran fundamentales. Una es la obra cumbre del PRC en Polanco, la transformación de Prado Infante, un área de 16.000 metros cuadrados, en un gran parque público y zona recreativa, con auditorio y aparcamiento incluidos. El montante total del modificado incorpora los remanentes de 2024. Entre ellos, la partida de 2.100.00 euros que estaba prevista para ejecutar el plan, que, según el Consistorio, «no se ha podido iniciar antes debido a diversos retrasos».

La alcaldesa, Rosa Díaz, detalló que el futuro parque «conlleva una intervención integrada en el entorno de la iglesia de San Pedro Ad Víncula». De esta forma, Díaz asegura responderá a la necesidad de crear más espacios públicos en un municipio «que ve crecer su población». La regidora, que habla de una «antigua demanda», puso el foco además en la hipotética ampliación del terreno disponible, «cuando la zona de rellenos de los sondeos propiedad de Solvay –colindante a Prado Infante– se consolide y sea cedida al Consistorio». Una posibilidad que, en caso de darse, permitirá contar con más espacio recreativo en el futuro. La explanada objeto de reforma se encuentra en un área dotacional infrautilizada, ubicada en plena naturaleza pero cerca del casco urbano de Polanco, donde en verano se instalan las ferias o eventos de índole similar.

La modificación de crédito que hará posible continuar con los trámites salió adelante en el pleno con la abstención del PP y Vox y el voto en contra del PSOE en la oposición. La portavoz popular, María José Canencia, explicó que «aunque no estamos en contra del proyecto, no consideramos que sea una actuación prioritaria ni necesaria en este momento». Desde el PP opinan que «el municipio necesita que se lleven a cabo otro tipo de medidas para solucionar los problemas que se vienen dando y no un pulmón verde, porque Polanco ya es en sí un pulmón verde», dijo en alusión a la forma en la que la regidora regionalista se ha referido al futuro parque público.

Otras partidas

Además de esta cuestión, el Ayuntamiento destinará 30.000 euros a amueblar y equipar el centro de mayores, «cuyas obras están a punto de concluir». Concretamente, el modificado afecta a un total de 39 partidas. Una de las cuantías de mayor envergadura, de 299.000 euros, servirá para la adquisición de terrenos en Rinconeda con el fin de ampliar el campo de fútbol. También salieron adelante partidas como los 160.000 euros para pagar a los desempleados de Corporaciones Locales y licitar el servicio de limpieza de dependencias municipales, o los 49.000 euros que servirán para mejorar el saneamiento de Mijares; así como los 98.000 para la construcción de aparcamientos y aceras. Un compendio de actuaciones que el equipo de gobierno considera «importantes» y para las que ya se han habilitado los dineros necesarios dentro de las cuentas de 2025.