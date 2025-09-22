Polanco reclama la finalización del enlace de la A-67 para evitar atascos y accidentes La alcaldesa pide priorizar esta obra para que esté terminada antes del próximo verano

Sara Torre Polanco Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Polanco (PRC) ha presentado una moción para instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a asumir el compromiso de priorizar las obras para la finalización del entronque de la autovía A-67, salida 187, antes del verano de 2026.

La moción, que será debatida en el pleno ordinario previsto para el miércoles 24 de septiembre, surge como consecuencia de la negativa del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a recibir a la alcaldesa, Rosa Díaz, para tratar este asunto que está causando problemas de movilidad a los vecinos, pero también a las empresas radicadas en el municipio.

Rosa Díaz explica que durante los 8 años que ha durado la construcción del nuevo nudo viario de Torrelavega y el ramal de continuidad para la autovía A-67 entre Sierrapando y Barreda, el municipio de Polanco y sus vecinos han padecido «con paciencia y resignación» esas obras y sus efectos colaterales. Así, la alcaldesa menciona «viviendas derribadas, expropiación de terrenos, paso de tráfico de miles de camiones con tierras, polvo y suciedad, e infinidad de atascos por desvíos en zonas urbanas como el barrio Quintana, El Salto, Rinconeda o Requejada».

Seguridad vial

Asegura que, una vez puesta en servicio la infraestructura y al no finalizarse las obras de la salida hacia Polanco, han comenzado a producirse continuos atascos en la propia autovía, poniéndose en riesgo la seguridad vial, hasta el punto de registrarse varios accidentes por alcance, ya que en un pequeño tramo se pasa de cuatro carriles a dos, coincidiendo esos dos carriles con el entronque de la autovía A-67, salida 197 a la altura de Polanco.

La alcaldesa recuerda que, tras detectarse el problema, se solicitaron soluciones pero desde el Ministerio se limitaron a trasladar el problema de la autovía a la carretera nacional y regional a su paso por Polanco, comprometiendo en ciertos momentos del día la movilidad de los vecinos y de aquellos que deben o quieren venir al municipio, bien por trabajo o por ocio.

Rosa Díaz resalta que la obra que resolvería este problema, la continuidad del ramal Polanco-Santander, tiene un plazo de ejecución de 5 años. A su juicio, un tiempo «excesivamente largo» para mantener la situación actual del enlace, lo que hace necesario priorizar esta mejora sobre otros trabajos.