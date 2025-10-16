Primer examen para ocupar tres plazas de Policía Local en Los Corrales Se habían presentado 153 personas al proceso selectivo pero finalmente acudieron 95 a una primera prueba tipo test en el pabellón municipal de deportes

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Jueves, 16 de octubre 2025, 19:34

El pabellón municipal de deportes de Los Corrales de Buelna acogió este martes la primera prueba del proceso selectivo para la cobertura, mediante oposición libre, de tres plazas de Policía Local. El examen estaba convocado a las 10.30 horas y se habían admitido las inscripciones de 153 personas, 124 hombres y 29 mujeres. Finalmente acudieron 95 aspirantes, 18 de ellos mujeres, y la prueba comenzó pasadas las 11 de la mañana, tras la comprobación de documentos y las explicaciones pertinentes sobre la contestación de un cuestionario de 100 preguntas, tipo test, más cinco de reserva, para el que tenían un periodo de 90 minutos.

Las explicaciones corrieron a cargo del presidente del Tribunal, Tomás Gutiérrez Gómez, Jefe Accidental de la Policía Local de Los Corrales de Buelna, e Isabel García Cubino, secretaria municipal.

El segundo ejercicio, aún sin fecha, consistirá en redactar uno o varios supuestos prácticos durante un tiempo máximo de dos horas. El tercero serán las pruebas destinadas a apreciar la aptitud física de los aspirantes. Este ejercicio consistirá en lanzamiento de balón medicinal, flexiones en el suelo, salto de longitud, una carrera de 60 metros y otra de un kilómetro y 50 metros nadando.

Test psicotécnicos y reconocimiento médico

Un cuarto ejercicio consistirá en la resolución de uno o varios test psicotécnicos de aptitud, actitud y de personalidad, con objeto de determinar las capacidades y competencias de los aspirantes para el desempeño de la función policial al tiempo que descartar desviaciones clínicas significativas. Y la quinta prueba será un reconocimiento dirigido a comprobar que no se aprecia ninguna de las causas de exclusión a las que se refiere la normativa aplicable.

Una vez terminada la calificación de los aspirantes y con la puntuación final, se publicará la relación de aspirantes propuestos para el nombramiento y una lista de reserva a efectos de cobertura de renuncias. El último paso será el curso de formación que organiza el Gobierno de Cantabria en diciembre, paso imprescindible para entrar en el Cuerpo.