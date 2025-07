El PSOE de Arenas de Iguña acusa al PRC de votar contra la supresión de los pasos a nivel

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Arenas de Iguña acusó ayer al alcalde del PRC, Pablo Gómez, de hipocresía «por haber votado en ... varias sesiones plenarias –celebradas en los últimos diez meses– contra la supresión de los pasos a nivel propuesta por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif)». El socialista José Guerrero realizó estas declaraciones tras el accidente que terminó con la vida de un toro en el paso a nivel cercano a la estación de Santa Cruz de Iguña hace unos días.

El atropello del animal, dijo, «es el tercer suceso de estas características que se produce en la zona» y ha provocado un enfrentamiento político entre ambos partidos en el término municipal. El PSOE pidió ayer a través de un comunicado «una solución inmediata» y Guerrero recordó que el regidor «lleva diez meses oponiéndose al proyecto de supresión de los pasos a nivel en varios plenos celebrados en la localidad».

El veterano socialista criticó que «el alcalde urge ahora a resolver inmediatamente este problema, cuando el pasado mes de septiembre, se llevó a pleno el plan del administrador ferroviario para sustituir algunos de los pasos actuales por otros elevados o subterráneos con una inversión de seis millones de euros». El proyecto fue rechazado por el grupo regionalista, dijo Guerrero. Una negativa que, aseguró, «se volvió a dar en un pleno celebrado en diciembre».

El edil del PSOE reprodujo parte del acta de la sesión plenaria y recordó que el regidor afirmó que «no se someterá a un 'linchamiento público' por un problema causado por la negativa de ADIF de poner un cable y una bombilla en un paso a nivel, en lugar de cerrarlos». Luego, añadió: «Si quieren suprimir los pasos del municipio, que lo haga Pedro Sánchez por el artículo 33».

Para el portavoz socialista, lo que acaba de aclarar la postura política del regionalista es lo sucedido en el pleno celebrado el pasado 2 de julio, en el que ADIF presentó un nuevo proyecto «de similares características al anterior», y volvió a tener como respuesta el rechazo del PRC, que gobierna con mayoría absoluta. El acta refleja que el alcalde aseguró que «el PRC no votará a favor si no cuenta con la unanimidad de todos los grupos municipales» y que él no se comía «ese marrón». Por todo ello, acusó al regidor de «hipocresía y cobardía política».

Por su parte el alcalde insistió ayer en que «intentamos conseguir el mayor consenso con los vecinos a la hora de solucionar este asunto». Además, dijo, el PSOE desde el primer momento ha estado a favor de la supresión de los pasos, «a pesar de que se ha mejorado bastante la propuesta planteada inicialmente», dijo Gómez. El regidor insistió en que el PRC «trabaja en mejorar el proyecto, intentando dañar lo menos posible a los usuarios de esos pasos». Gómez lamentó que un concejal del PSOE«que ni vive ni reside en Arenas, haga política con esta cuestión, una persona que además no utiliza el tren, por lo que entiendo le importa bastante poco». El proyecto de ADIF permanecerá expuesto al escrutinio de los vecinos para presentar alegaciones que se trasladarán a la empresa ferroviaria a finales de julio.