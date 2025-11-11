El PSOE de Santillana avisa: la subida salarial que ofrece el Ayuntamiento está prohibida por ley El exalcalde Ángel Rodríguez dice que Intervención y Secretaría «han informado desfavorablemente» la propuesta de RPT del equipo de gobierno

El PSOE de Santillana del Mar ha advertido que la propuesta de aprobación de una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en el seno del Ayuntamiento se inicia con «informes desfavorables» tanto de Secretaría como de Intervención y ha reclamado al equipo de gobierno que elabore una RPT «con garantías jurídicas que no dependa de carambolas para su aplicación efectiva».

El portavoz del grupo socialista (y exalcalde) Ángel Rodríguez ha lamentado en un comunicado público la falta de capacidad y responsabilidad del equipo de gobierno actual, «que trata de engañar a sus empleados tras una cortina de ofrecimientos y subidas salariales que no van a poder realizar».

Según ha asegurado, «el informe económico ya enumera las múltiples irregularidades que aparecen en el documento, duplicidad de plazas sin contabilizar y partidas económicas agotadas». También resalta que, «de conformidad con el artículo 19 de los PGE para el año 2023 prorrogados para el año 2024 y 2025, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2022».

Para Rodríguez, del informe de Intervención se extrae «que se incumple la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la doctrina consolidada del Tribunal de Cuentas».

El informe apunta, por otro lado, que la carga salarial del Ayuntamiento se vería modificada, pasando de 1.566.723,02 euros a 1.655.855,59 euros, lo que supone una subida aproximada del 8,33% «totalmente fuera de lo permitido por ley». De ahí, según Rodríguez, «el informe desfavorable de Intervención emitido contra el acuerdo de subida salarial por incumplimiento de la ley precisa de la advertencia por escrito de la ilegalidad de dicha orden».

El concejal también avisa de que «la secretaria municipal ha advertido en contra con un informe jurídico desfavorable de la decisión del equipo de gobierno, lo que supone un riesgo para la plantilla y para el propio Ayuntamiento».

El portavoz del PSOE de Santillana indica que este partido «no está en contra de la valoración o revisión de la plantilla municipal», pero sí lo está «en contra de ofrecer lo que no se puede cumplir y, además, cuando estás siendo advertido». Por este motivo, opina que «es una temeridad aprobar una RPT que sabes que no vas a cumplir y una deslealtad con la plantilla y entre Instituciones».

Apoyándose en todos estos argumentos, agrega que los socialistas demandan del equipo de gobierno «una valoración de puestos realizable en lo laboral, lo jurídico y lo económico, una RPT con garantías jurídicas que no dependa de carambolas para su aplicación real y efectiva».