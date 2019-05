Pugna por la Alcaldía de Suances Andrés Ruiz Moya, Paulino Martín y José Ignacio Coterillo analizan la situación del municipio y sus planes de futuro SARA TORRE Santander Martes, 21 mayo 2019, 20:53

Andrés Ruiz Moya | PSOE

«Quiero que mi pueblo siga progresando; me gustaría continuar los proyectos iniciados»

–¿Cómo valora la última legislatura?

–Suances ha experimentado un importante avance y una profunda transformación durante los últimos años: nuevas dotaciones y servicios, mejora de infraestructuras, nuevas instalaciones para dar respuesta a las demandas y necesidades vecinales...Pero también actividades educativas, culturales y deportivas, propuestas sociales y programas de apoyo a los vecinos más vulnerables.

–¿En qué situación deja al Ayuntamiento?

–Económicamente hablando, la situación es muy positiva. Hemos sido capaces de eliminar la anterior deuda, lo que posibilita una mayor capacidad de inversión y permite además afrontar nuevos retos y proyectos con solvencia. Pero es que además, están en marcha importantes programas y proyectos como la residencia de mayores o la rehabilitación del Palacio Jaime del Amo, cuya redacción de proyecto se acaba de adjudicar; o el Plan general de ordenación Urbana, que hemos vuelto a sacar a información pública y que podría encarar su recta final y aprobación definitiva en corto espacio de tiempo.

–¿Qué quiere para los próximos cuatro años?

–Quiero que mi pueblo siga progresando y creciendo. Me gustaría poder continuar con los proyectos iniciados y con otros nuevos en los que ya hemos comenzado a trabajar. No solo el Palacio Jaime del Amo, que supondría un antes y un después para la villa, sino también el museo, el nuevo paseo marítimo y la rehabilitación de la torre medieval de Tagle. Quiero un Suances conectado y seguir impulsando la movilidad sostenible para que se pueda ir de un punto a otro de manera segura y accesible. Yquiero que Suances continúe siendo un referente turístico y que las dos banderas azules que hemos conseguido continúen ondeando en nuestros arenales.

Paulino Martín | PP

«Esta legislatura ha sido un horror, se han impuesto las cosas desde el poder»

–¿Cuál es el asunto más preocupante en Suances?

–El primero de todos es el planeamiento urbanístico porque es la base de todo el crecimiento en Suances y no hay orientación ni criterio. Segundo problema, la contaminación de las aguas; se llegó a un acuerdo de hacer unos controles y no se ha cumplido. Habría que hacer una auditoría interna desde el Ayuntamiento y denunciar públicamente en caso de que así lo aconsejen los informes. Ytambién es muy importante la ubicación de la Vuelta Ostrera 2, donde tenemos cuatro posiblidades de siete. Desde el Gobierno de Cantabria se ha hecho todo muy mal; en la comarca del Besaya se tiene que poner el tema encima de la mesa.

–¿Qué valoración hace de esta legislatura?

–Ha sido la peor legislatura que he vivido yo en toda mi vida. No ha habido diálogo entre los distintos partidos políticos, no ha habido comunicación, se han impuesto las cosas desde el poder... Ha sido un horror; se está haciendo muy larga; una decepción personal con el que yo creía que era un poco más dialogante pero está claro que no lo es. Después de cómo nos hemos comportado nosotros la legislatura pasada...

–¿Cómo ve a su partido a nivel general?

–No podemos decir que estemos bien, pero baches hemos pasado siempre y nos hemos recuperado. Yo tengo fe e ilusión. Creo que el partido lo hacen las personas y las personas que conformamos el Partido Popular somos buenas gestoras y saldremos adelante con el paso del tiempo.

–¿Qué sería lo primero que haría como alcalde?

-Centrarme en el Plan General. Me reuniría con el equipo redactor vigente, y le tendría que escuchar todo lo que tenga que decir, y tomaría decisiones al respecto. La tramitación es larga y cuanto primero nos pongamos con ello, primero acabaremos.

José Ignacio Coterillo | PRC

«Asuntos que eran en mi tiempo una bandera en defensa de Suances, están decayendo»

–¿Por qué vuelve a la vida política?

–Porque asuntos que era en mi iempo una bandera en la defenesa de las cosas de Suances están decayendo: contaminación de la ría y playas, dificultades con la depuradora de Vuelta Ostrera, indefinición permanente... El alcalde se pone de perfil frente a asuntos muy importantes. El plan de urbanismo contempla 30.000 habitantes para Suances en doce años. También están las inundacinoes que sufre Suances...

–Han mostrado su rechazo al plan.

–Es una barbaridad. Hasta que no se haga no se puede planificar nada porque tenemos unas vías de acceso limitadas.

–¿Y qué propone su equipo para Vuelta Ostrera?

–Que se subsanen los problemas que está teniendo ahora la depuradora, que mejore la calidad de las aguas y que no sea alterado su funcionamiento en tanto en cuanto no se haga otra. Esperamos también que se subsanen los problemas que está dando y no aceptaremos que se ponga en otro punto del municipio.

–¿Qué resultado espera de las elecciones?

–Yo no sé cómo terminarán las elecciones; de momento contemplo ganar las elecciones y nada más. Yo me presento, no porque me molesten el resto de partidos. sino para sustituir al alcalde.

–¿Qué le ha parecido la legislatura?

–Hay cosas muy peligrosas que se han hecho. Suances está pagando a un promotor por un capricho absurdo, el de Jaime del Amo, le ha generado un gasto por una disposición anticipada de 700.000 euros, euros que salen del Ayuntamiento. Hay muchas herramientas urbanísitcas; no ha pasado en ningún sitio que yo conozca.

– ¿Qué sería lo primero que haría como alcalde?

–Tratar de corregir el plan de urbanismo hacia una posición prudente.