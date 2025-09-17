Los rabelistas Adrián Ruiz y Sergio Varela ganan el Certamen Folclórico de San Mateo en Reinosa Actuarán el domingo 28 de septiembre en el Día de Campoo

Nacho Cavia Reinosa Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:49 Comenta Compartir

Los rabelistas Adrián Ruiz y Sergio Varela, el primero en apartado campurriano y el segundo en purriego, se hicieron con los principales premios de su categoría dentro del Certamen Folclórico anual que organiza el Ayuntamiento de Reinosa con motivo de la celebración de las fiestas de San Mateo, que darán comienzo, de forma oficial, este viernes, 19 de septiembre.

Las mejores interpretaciones como cantantes solistas estuvieron a cargo de Marina Salvarrey y Luis Camus, mientras que en el apartado de pito y tambor se impusieron José Carlos Martínez y César Bringas.

En la categoría de panderetera solista, el primer premio fue para Rocío de la Peña, que también logró el máximo galardón junto con Sara Fernández dentro de las parejas de pandereteras.

Otras parejas ganadoras, en este caso de baile campurriano, fueron la compuesta por Sara Robles y Jorge Carrasco y, en baile montañés, la integrada por Luis Escudero y Raquel Díez.

Premios infantiles

Entre los participantes más jóvenes, Delia Valle fue designada por el jurado del concurso como ganadora dentro del apartado de panderetera solista infantil, y en parejas infantiles el primer premio correspondió a Elisa y Lara Martínez. Para finalizar, la mejor solista juvenil fue Daniela Gómez.

Los ganadores de cada categoría actuarán el domingo, 28 de septiembre, Día de Campoo, en la Plaza de España a partir de la una del mediodía.