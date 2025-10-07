Reocín celebra este fin de semana su festival de la cerveza

Puente San Miguel prepara ya para celebrar la quinta edición del Reocín Beer Fest, que se celebra el 10 y el 11 de octubre en ... La Robleda, y contará con expositores de cervezas artesanales, actuaciones musicales, 'food truck' e hinchables y talleres para niños, todo con entrada gratuita.

El alcalde de Reocín, Pablo Diestro y la concejal de Festejos, María Jesús Pinilla, presentaron esta semana la programación de una cita que ya está «consolidada» en el calendario de eventos municipal y que, cada año, reúne en La Robleda a numeroso público en «un espacio de encuentro», para probar las cervezas artesanales y disfrutar de las actividades programadas por el Ayuntamiento.

Este año, como novedad, al adqurir el vaso de la feria, se recibirá un ticket que da derecho a participar en sorteos y en las salchichadas que habrá el viernes y el sábado. Como en años anteriores, para contar con la calidad que da el vidrio y para reducir los residuos que genera el sistema de vasos de plástico, quienes acudan a la Feria de la Cerveza de Reocin podrán adquirir un vaso serigrafiado a precio de coste para degustar las diferentes cervezas a la venta. Un sistema estándar en las ferias de cerveza, con puntos de agua para poder lavar entre consumiciones el vaso que se podrá llevar a casa como recuerdo del festival.

Cerveceras participantes

La concejala de Festejos ha indicado que las cerveceras participantes son Dougall's, Redneck, La Grua y Smach. En cuanto a las actuaciones musicales, que darán comienzo las dos jornadas del festival a las 20.00 horas, son Altamar y The RiosecoBand el viernes, y Óscar Alonso, con violín eléctrico, y Rock Psychic Equalizer, el sábado. Además, el sábado, desde las 18.00 horas, habrá hinchables para los niños.

También el sábado, desde las 16.00 horas, se desarrollarán en La Robleda talleres gratuitos dirigidos a familias con niños a partir de los 6 años, que tienen como motivo el Día del Arte Rupestre: 'El fuego', 'Cazadores de las cuevas' y 'El primer grafiti'.

Las inscripciones pueden realizarse en la Oficina Juvenil de Reocín, presencialmente, o por teléfono en el 636 639 114. Estos talleres están subvencionados por la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos.