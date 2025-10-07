El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde de Reocín y la concejala de Festejos, con el cartel anunciador del festival. DM

Reocín celebra este fin de semana su festival de la cerveza

El evento, que alcanza su quinta edición, arranca este viernes y cuenta con un variado programa de actividades, talleres y conciertos en el Parque de La Robleda de Puente San Miguel

Sara Torre

Sara Torre

Reocín

Martes, 7 de octubre 2025, 16:46

Puente San Miguel prepara ya para celebrar la quinta edición del Reocín Beer Fest, que se celebra el 10 y el 11 de octubre en ... La Robleda, y contará con expositores de cervezas artesanales, actuaciones musicales, 'food truck' e hinchables y talleres para niños, todo con entrada gratuita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

