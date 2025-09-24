Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

El Ayuntamiento de Reocín ha elaborado un proyecto, valorado en 235.000 euros, para reformar el torreón de Villapresente y volver a convertir lo que ... ahora es un conjunto de piedras en ruina, en un símbolo identitario del municipio. Así lo dio a conocer ayer el alcalde, Pablo Diestro, en el pleno ordinario celebrado en la localidad, donde concretó que el dinero para ejecutar este proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística, provendrá de lo que «nos ahorremos en la gerencia del mencionado plan turístico, que asumirá el propio Consistorio –en vez de externalizar la gestión como han hecho otros ayuntamientos–». En el caso de Reocín, «la gestión del plan correrá a cargo de funcionarios municipales», lo que «nos permitirá liberalizar la cantidad de dinero prevista».

La reconstrucción del monumento se llevará a cabo mediante el levantamiento de una pared vertical, donde se dibujará el perfil del antiguo torreón «para que se aprecie el volumen de la infraestructura original». Además, se va a construir un soporte de madera mediante el cual se podrá acceder a la parte alta de la torre, con increíbles vistas. «Desde ahí, uno se podrá hacer a la idea de que está ascendiendo al torreón que existía antes», explicó el alcalde. Al mismo tiempo, se aprovechará para urbanizar la zona y mejorar los accesos.

Ampliar Las piedras de lo que era el torreón de Villapresente. DM

A ojos de Diestro, «esta será una actuación cultural muy importante, no solo para el pueblo de Villapresente, sino para todo el municipio» y se enmarca en la serie de intervenciones que ejecutará el Consistorio para recuperar el patrimonio histórico del término municipal.

Hasta 2029

Diestro aprovechó además la sesión plenaria para informar de que el Ayuntamiento «ha solicitado una prórroga de tres años para la ejecución del plan turístico», financiado con Fondos Europeos y sujeto, por tanto, a estrictos plazos de finalización. El objetivo «es contar con un margen holgado de tiempo para efectuar las actuaciones previstas», concretó el regidor, que aún no ha obtenido una respuesta oficial sobre el asunto.

Con todo, Diestro explicó que tanto el Ministerio como el Gobierno de Cantabria han «dado el visto bueno de forma verbal» a esta prórroga en la reunión que han mantenido representantes de las tres administraciones implicadas. El fin es que el Ayuntamiento disponga de tiempo hasta el año 2029 para ejecutar las iniciativas previstas. Una licencia que según el alcalde «permite el hecho de que estemos hablando de un Plan de Sostenibilidad Turística Ordinario», cuya convocatoria es, asegura el regidor, «diferente a aquella en la que se han basado otros planes turísticos de la región, como el de Suances», donde las prórrogas «no se contemplan».

Además de este ajuste, en la sesión plenaria se trataron «pequeñas modificaciones» de las partidas del plan turístico, de forma que algunas actuaciones contarán con mayor dotación económica. El regidor atribuyó el cambio «a la actualización de precios que está provocando que haya obras que queden desiertas». La finca donde se ubican los restos del torreón, situada junto a la carretera Nacional, era de titularidad privada y fue adquirida por el Ayuntamiento en el año 2021 junto a otra parcela donde se establecerían los accesos. La inversión rondó en ese momento los 35.000 euros.

En el pleno se aprobó también una modificación de crédito de 143.000 euros para acometer, entre otras cosas, la reforma de la Oficina de Información Juvenil, ubicada en Puente San Miguel, y hacerla accesible. También se prevé la adquisición de un nuevo vehículo para el servicio de obras, mobiliario urbano y equipos informáticos.