El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Infografía de la pared vertical con vistas sobre los restos del torreón de Villapresente. DM

Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

El Ayuntamiento ha solicitado una prórroga de 3 años para el Plan de Sostenibilidad Turística donde se incluyen éste y otros proyectos

Sara Torre

Sara Torre

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:15

El Ayuntamiento de Reocín ha elaborado un proyecto, valorado en 235.000 euros, para reformar el torreón de Villapresente y volver a convertir lo que ... ahora es un conjunto de piedras en ruina, en un símbolo identitario del municipio. Así lo dio a conocer ayer el alcalde, Pablo Diestro, en el pleno ordinario celebrado en la localidad, donde concretó que el dinero para ejecutar este proyecto, incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística, provendrá de lo que «nos ahorremos en la gerencia del mencionado plan turístico, que asumirá el propio Consistorio –en vez de externalizar la gestión como han hecho otros ayuntamientos–». En el caso de Reocín, «la gestión del plan correrá a cargo de funcionarios municipales», lo que «nos permitirá liberalizar la cantidad de dinero prevista».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    La investigación revela que un trabajador de Escalante tenía salmonela y no lo sabía
  5. 5

    Santander batió ayer su récord histórico de precipitación acumulada en septiembre con 91 litros por metro cuadrado
  6. 6

    Pintan varios grafitis en las instalaciones del Tenis, junto al recinto de La Magdalena
  7. 7

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  8. 8

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    Autransa cobrará 140.000 euros más al mes que Diavida por el servicio de ambulancias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente

Reocín construirá una pared vertical de 235.000 euros con los restos del torreón de Villapresente