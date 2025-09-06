Restricciones de agua y cierre de consultorios médicos en Molledo El Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un transporte, del 16 al 26 de septiembre, para trasladarles al Centro de Salud de Los Corrales de Buelna

Nacho Cavia Molledo Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:39

Al alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, le ha tocado dar la cara ante sus vecinos para informarles, mediante dos bandos, del corte de suministro de agua y del cierre, durante 11 días, de los consultorios médicos del municipio.

Por una parte, el Ayuntamiento ha decidido restringir el uso del agua potable en las localidades de Silió y Molledo para lograr restituir el nivel adecuado en los depósitos que nutren el municipio. Así lo ha hecho saber Joaquín Villegas en un bando en el que se detalla que esas restricciones de agua se mantendrán hasta «recuperar la normalidad».

En concreto, el anuncio señala que «debido a la escasez de agua, se procede al corte de suministro en horario nocturno con el fin de recuperar el nivel óptimo en los depósitos.

Los cortes tendrán lugar entre las 12 de la noche y las seis de la madrugada«.

En el otro bando se advierte de que no habrá consultas médicas en los consultorios de Molledo y Silió entre los días 16 al 26 de septiembre (ambos incluidos).

Transporte especial

En este caso, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de todos los vecinos y vecinas que así lo precisen un transporte que los trasladará al Centro de Salud de los Corrales de Buelna.

En el bando se señala que las citas con el Centro de Salud deberán gestionarlas los propios vecinos y que los horarios y salidas del transporte para esos 11 días serán, en el viaje de ida, a las 9.15 horas y 9.30, con salida en el primer caso del consultorio de Silió y el segundo desde el de Molledo. Para el viaje de vuelta la salida será desde el ambulatorio de Los Corrales a las 12.30 horas.