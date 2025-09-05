Riocorvo enciende sus calles medievales

Nacho Cavia Cartes Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:33 Comenta Compartir

Riocorvo se prepara para 'La Noche de las Velas', quinta edición que volverá a encender las calles medievales y las cuidadas plazas de uno de los Pueblos de Cantabria. El Ayuntamiento de Cartes, en colaboración con la Asociación Cultural Riocorvo y sus Gentes, ha presentado una de las citas lúdicas más importante del año en la localidad, fuente de atracción de miles de personas para podrán disfrutar el 13 de septiembre de una iluminación especial para un especial de por sí conjunto histórico.

La iniciativa partió desde el Consistorio en 2019 como apoyo a la candidatura de Riocorvo a Pueblo de Cantabria, galardón otorgado en 2021. A partir de ahí, la localidad retomó con fuerza la iniciativa de manos de sus vecinos para hacer brillar su premiado pueblo durante una señalada noche.

El minucioso trabajo de decoración con el que la asociación dispone miles de velas, creando dibujos y formas que embellecen el recorrido elegido para el evento, se abrirá al público sobre las nueve de la noche del 13 de septiembre, accediendo a ese recorrido en grupos de 10 a 15 personas «para disfrutar realmente de la magia del entorno iluminado con las velas, la música y las sorpresas que se han organizado para ese día».

Zonas de aparcamiento

La organización ha aprendido de los últimos años y dará respuesta a la masiva presencia de público con zonas de aparcamiento gratuitas y una zona con opciones de entretenimiento para amenizar la espera. Aun así, aconsejan acudir «con una dosis de paciencia extra y ser conscientes de que el recorrido tiene un espacio limitado donde es necesario compartimentar el acceso para que la seguridad y el disfrute se den la mano».

Lorena Cueto, alcaldesa de Cartes, se ha mostrado «feliz» ante la ratificación de un compromiso entre el Ayuntamiento y el pueblo de Riocorvo «a una cita que ha llegado para quedarse». Recordó que fue «un sueño de unos pocos que hoy en día comparten, hacen posible y disfrutan miles de personas». Concluyó destacando que «la apuesta del Ayuntamiento sigue siendo la misma, cuidar y mantener los grandes eventos que dan visibilidad a nuestro municipio más allá de sus fronteras».