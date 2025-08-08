Santa Marina prepara su 'romería de prao' El folclore y la gastronomía toman el barrio alto de Silió este sábado para celebrar la fiesta tradicional y un mercado alimentario de primer orden

La ermita de Santa Marina ya está preparada para la apertura de la fiesta.

Nacho Cavia Molledo Viernes, 8 de agosto 2025, 14:50 Comenta Compartir

La Asociación Cultural y Deportiva Virgen de Santa Marina ha organizado este año de nuevo una 'romería de prao' con mercado alimentario y degustación de carne de tudanca que tendrá lugar este sábado 9 de agosto en el barrio alto de Silió.

Los organizadores destacan una fiesta «que gira en torno a lo tradicional, nuestras raíces, una 'romería de prao' con mercado alimentario aderezado, todo, con folclore cántabro».

Habrá más, el tradicional tiro de cuerda o el desfile de cabezudos, además de la actuación del cantante Juan Manuel Punzano, quien cuenta con un largo repertorio de canción española, pasodobles, rumbas, vals o rancheras, «un Tributo a Manolo Escobar como pocos en España».

No faltarán, como ha sucedido en los últimos años, las patatas de Valderredible guisadas con carne de tudanco y postre para comer, o carne de tudanco a la brasa en la cena. «Se mata un animal tudanco, que se despieza íntegro para guisarle durante la fiesta». «Gracias por adelantado a los cocineros y su equipo, que ponen todo su buen arte para que salga todo bien mientras los demás estamos jugando al bingo, bailando con Nacho Barquín, en los hinchables, el tiro de cuerda para todas las edades, corriendo con los Cabezudos de Silió».

Y todo ello con la presencia estelar del grupo Re^Pande, «única actuación en el valle de Iguña y alrededores, un grupo de folk tradicional que mezcla ritmos de Cantabria y de la península ibérica, un recorrido por el folclore nacional con pandereta y una perfecta sincronización».

Misa montañesa

La Misa Solemne será a las 12 del mediodía cantada al estilo montañés por el Coro Virgen del Camino. A las 12.30 horas apertura del mercado gastronómico con los Piteros de Silió, para continuar con el encuentro de folklore cántabros y, sobre las dos de la tarde, la comida.