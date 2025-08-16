Santillana consolida la regulación de sus aparcamientos y proyecta hacer uno nuevo El Ayuntamiento ha ingresado un 25% más con la gestión directa de las áreas de estacionamiento, pero las plazas siguen siendo insuficientes

Los aparcamientos de Santillana del Mar están cumpliendo las previsiones de ingresos que estimó el equipo de gobierno cuando decidió cambiar el sistema y apostar por la gestión directa, en vez de adjudicar el contrato a una empresa. Desde que asumiese el cobro, el Consistorio ha recaudado un 25% más de lo que logró ingresar a raíz de esta vía en el año 2023, que es el último del que se tienen datos.

Con todo, aún existen problemas en este aspecto y es que sigue sin haber suficientes plazas de estacionamiento cuando se producen los mayores picos turísticos en la temporada estival. Una situación a la que el Consistorio proyecta hacer frente con la inminente construcción de un nuevo aparcamiento en la zona del cementerio municipal. Un proyecto que será financiado con cargo a los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Aunque no se ha especificado, el nuevo área contará también con una gestión municipal. El Ayuntamiento recibe el montante total recaudado y abona un canon anual a la empresa adjudicataria Iberpark, encargada del mantenimiento y la vigilancia del parking -antes, era la promotora la que ingresaba todo el dinero y abonaba un canon al Consistorio-. El sistema se implementó en Santillana el pasado mes de marzo, ya que esta cuestión fue una de las muchas que enfrentó al entonces gobierno socialista con la oposición, que derivó en una moción de censura.

Un total de 60 nuevas plazas, en la zona del cementerio municipal Un nuevo espacio de aparcamiento verá la luz junto al cementerio antes de junio de 2026, para ofrecer más plazas en la temporada alta de visitantes, cuando Santillana no cuenta con suficiente infraestructura. La obra será financiada con cargo a los fondos europeos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino. El nuevo aparcamiento contará con sesenta plazas y será respetuoso con el entorno. Además de que contará con un punto de recarga.

Según los datos obtenidos por el Ayuntamiento, entre el 15 de marzo y el 30 de junio de este año, se han ingresado 107.838 euros. Durante este periodo, todavía no se habían incrementado las tarifas por estacionar, a pesar de lo cual los datos ya arrojaron mejores resultados. «Aunque no habían entrado en vigor los nuevos precios, abril y mayo fueron bastante buenos», indica el concejal responsable del área, Agustín García. Una vez se incrementaron los precios, en junio de este año, se recaudó un 27% más. García no dispone aún de los números de agosto, el mes más fuerte, pero cree que «se van a alcanzar las expectativas». En el Presupuesto municipal se estimó que se iban a recaudar 320.000 euros este mes. De ahí, «habrá que restar lo que se abona a la promotora, 120.000 euros por temporada, que va desde el 15 de marzo hasta el 31 de octubre».

El edil concretó que el sistema actual «da mucho más trabajo, porque hay que controlar a la empresa y comprobar que se cumplan los pliegos», pero está «convencido» del éxito de esta iniciativa que puso en marcha el nuevo equipo de gobierno.

Una vez replanteadas las tarifas, el precio por estacionar es de 1,50 euros durante la primera hora y después se reduce. En cuanto a las exenciones y bonificaciones, los residentes con el coche empadronado fiscalmente en Santillana no pagan por estacionar, haciendo uso del distintivo A; mientras que los trabajadores, que obtienen el distintivo B, abonan 15 euros por toda la temporada.

A la vez, García incide en la buena labor que realiza el personal de la promotora, lo que hace que «no haya prácticamente problemas de ordenación». No obstante, el edil reconoce que en el mes de agosto existen dificultades para aparcar; que «hay más coches que plazas». De ahí el proyecto de creación de un nuevo estacionamiento disuasorio junto al cementerio. No será la panacea, «pero mitigará el problema». El área albergará 60 plazas y dispondrá de puntos de recarga para vehículos eléctricos. La actuación deberá estar ejecutada antes del 30 de junio de 2026. Además, próximamente se acometerá la remodelación del parking de Rolaceña.