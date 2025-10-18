Santillana ya planea una Navidad con 600.000 bombillas

Sara Torre Santander Sábado, 18 de octubre 2025, 07:29 Comenta Compartir

Nada más y nada menos que 600.000 bombillas (100.000 más que el año pasado) iluminarán este año Santillana del Mar por Navidad. La villa ha comenzado ya a instalar la red de adornos para sorprender de nuevo a propios y extraños. El coste de este despliegue (que incluye la organización de la Cabalgata de Reyes junto a la asociación que la promueve) será de unos 200.000 euros, según calcula la concejala del área, Mariluz Muñoz.

El acto oficial de inauguración de la parafernalia navideña será el viernes 28 de noviembre y la edil señala que aún sigue dándose forma a las novedades y sorpresas que deparará este periodo. Pero, como pequeño apunte, después del éxito del 'vídeo mapping' que en las últimas ediciones se proyectó en la fachada de la Torre Don Borja, asegura que este año llegará «un espectáculo inmersivo que nunca había existido en Cantabria».

Santillana se va a volcar este 2025 con las fiestas de fin de año. Las figuras que adornarán tanto la Plaza Mayor, como el resto de rincones de la villa, serán distintas a las de otros años. Pero «serán sorpresa, para que la gente tenga un aliciente para venir e intriga hasta el último día», indica la concejala, que apunta que también se tendrá especial consideración con la decoración del resto de pueblos del municipio. En años anteriores ya se habían adornado y en esta ocasión se seguirá haciendo.

Muñoz no concreta el número de personas que se espera recibir en la villa con estas iniciativas, pero vaticina que la afluencia de visitantes será «muchísima». Además del buen sabor de boca que dejó la visita al pueblo a quienes se acercaron en los últimos años, opina que también ayudará una información reciente de la revista National Geographic difundida en redes sociales que defendía que Santillana es el pueblo navideño más bonito de España. «Está llamando muchísima gente para preguntar» a raíz de esa publicación, explica.

En cuanto a la Cabalgata de Reyes, fiesta de Interés Turístico Nacional con la que se dará por clausurado el periodo navideño, la responsable de la coordinación, indica que la Asociación Cabalgata de Reyes ya está con los preparativos y que a finales de este mes comenzará con el grueso de los ensayos. El evento incluirá el famoso auto sacramental, que ofrecerá distintas escenas bíblicas por las calles de la población, que volverán a estar atestadas de gente.