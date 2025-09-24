La Serna de Iguña ya tiene nueva bolera El alcalde de Arenas de Iguña quiere recuperar más instalaciones por la creciente afición a los bolos en el valle

Nacho Cavia Arenas de Iguña Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:00 | Actualizado 12:16h. Comenta Compartir

La Serna de Iguña ya tiene nueva bolera en el entorno del colegio público Leonardo Torres Quevedo, un corro que dará cobertura a la creciente afición por este juego vernáculo en todo el valle, como señaló el alcalde de Arenas de Iguña, Pablo Gómez, al explicar su intención de recuperar «las muchas boleras que tuvimos activas en el municipio, una no muy lejos de aquí».

Además, explicó que la construcción del nuevo rectángulo tiene dos objetivos. «Por un lado, ofrecer a los niños la posibilidad de que puedan aprender a jugar a los bolos en el colegio. Vamos a crear una escuela de bolos aquí y ahora ya tienen las instalaciones». La otra razón es «el auge que han cogido los bolos en el mundo aficionado, aficionado con mayúsculas, que en todos los pueblos hay ya un equipo o dos de bolos que después juegan una liga por todo el valle».

La obra ha supuesto una inversión próxima a los 50.000 euros que ha financiado la iniciativa Leader, «una subvención a fondo perdido y al 100%, así que no nos podemos quejar».

Inventario de boleras

«Hubo muchísimas boleras en todo el valle y nuestro amigo el pinche, Manolín, el de Las Fraguas, ha hecho un inventario de todas ellas», dijo el alcalde tras firmar el acta de recepción de la obra. La mayoría «habían quedado en desuso y vamos a intentar recuperarlas, como la que había en el barrio de Elecha, y otra muy cerca de aquí, detrás de lo que eran las escuelas antiguamente». «Así que los que quieran jugar ya no tendrán la disculpa de que no hay boleras».

El alcalde recuerda que de niños jugaban en una bolera de Santa Cruz de Iguña, en el vecino municipio de Molledo, «pero estábamos siempre en la inagotable cola de los gananciosos».