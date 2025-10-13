El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vehículo interceptado por la patrulla en la intervención de Cartes, con detalle de una arqueta con cables cortados. OPC

Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo

Hay tres detenidos y tres investigados por sustraer en total de 2.000 metros de cable de cobre, valorados en más de 22.000 euros. La mayor parte ha sido recuperado

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:23

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras tres por llevarse el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en las ... localidades de Cartes y Meruelo. Ha recuperado la mayor parte del cable, unos 2.000 metros. Se calcula que el perjuicio económico total para los ayuntamientos puede superar los 22.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  5. 5

    El racinguismo toma Gijón
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo

Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo