Sorprendidos cuando se llevaban el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en Cartes y Meruelo

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga a otras tres por llevarse el cableado del alumbrado público en sendas operaciones en las ... localidades de Cartes y Meruelo. Ha recuperado la mayor parte del cable, unos 2.000 metros. Se calcula que el perjuicio económico total para los ayuntamientos puede superar los 22.000 euros.

Los tres detenidos fueron interceptados en la madrugada del pasado viernes en Meruelo. Los agentes los sorprendieron tratando de esconderse ante su presencia, cuando ya habían cortado unos mil metros de cable de cobre del alumbrado público de la localidad. Había sido cortado de las arquetas del suministro eléctrico y estaba preparado para ser transportado. En una primera valoración se calcula un perjuicio económico para el Consistorio de unos 14.000 euros. Estas tres personas finalmente fueron detenidas y todo el cableado sustraído fue recuperado.

En Cartes, a mediados de septiembre, la Guardia Civil supo que había dos personas en actitud sospechosa, que estaban levantando las arquetas del alumbrado público. Estas personas estaban apoyadas por una tercera que hacía las funciones de vigilancia y transporte. Los agentes interceptaron un vehículo sospechoso e identificaron a sus ocupantes, un varón y dos mujeres, cuya descripción correspondía con los presuntos autores. En el vehículo transportaban cable de cobre que fue intervenido por los agentes, dado que los investigados no pudieron acreditar su legítima propiedad

La Guardia Civil descubrió que estas personas eran los presuntos autores de varios cortes de cableado, en diferentes días, en Cartes. Sustrajeron más de 1.100 metros de cable de cobre, con un perjuicio para el ayuntamiento de unos 8.500 euros. Los tres sujetos están investigados como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. La Guardia Civil ha recuperado casi la totalidad del cable e intervenido las herramientas que habían utilizado para llevárselo.