Suances cobrará por aparcar este verano en 2.980 plazas del frente marítimo

Quienes visiten Suances durante la ya cercana Semana Santa podrán aparcar gratis, eso seguro, pero la historia cambiará de cara al verano. El Ayuntamiento ... trabaja a contra reloj para implantar el sistema de Ordenación y Regulación de Aparcamientos (ORA) en el frente litoral a partir del mes de junio. Será la primera vez que se cobra por estacionar en el entorno de las playas de Suances. El equipo de gobierno ya ha aprobado la ordenanza de forma inicial, que está en periodo de alegaciones -publicada en el BOC-, y la intención del regidor, Andrés Ruiz Moya (PSOE), es empezar «la próxima temporada estival». Dependerá de los trámites, como casi siempre, «pero vamos a intentar llegar», insiste el alcalde. El proyecto incluye la implantación de 2.980 plazas de estacionamiento regulado. Todas, en los aledaños de la costa, que son los que se abarrotan de vehículos en verano. El sistema se activará el 1 de junio y funcionará hasta el 30 de septiembre. Cuatro meses -122 días- en los que habrá que tributar por dejar el vehículo en uno de los casi tres mil estacionamientos situados en zona azul. Al menos si uno lo hace de lunes a jueves, entre las 10.00 y las 20.00 horas. El resto del tiempo es gratis. Los viernes, sábados, domingos y festivos, el servicio se desactiva a las diez de la noche. Hasta esa hora, hay que pagar.

¿Cuánto? Depende del tiempo, pero sale a 0,65 céntimos la hora. «Para establecer la tarifa, hemos tenido en cuenta lo que se abona en municipios costeros limítrofes y estamos incluso por debajo de otros casos similares», asegura el regidor. La zona azul incluirá «toda la ribera, la primera línea de playa y el paseo marítimo, las calles adyacentes a la playa de La Concha, el parque de El Espadañal, la calle Acacio Gutiérrez hasta el faro y la playa del Sable, en Tagle». Habrá expendedores para abonar el importe correspondiente y controladores que vigilen el cumplimiento de la normativa. La gestión del servicio se realizará mediante la empresa que resulte adjudicataria del proceso de licitación y el contrato tendrá una duración de cinco años, con opción de prorrogarlo hasta tres años más. Se considerará infracción grave estacionar superando más de treinta minutos el tiempo del tiquet del control abonado y también dejar el vehículo aparcado más de 24 horas -esta parte afecta solo a los visitantes-.

La única zona de Suances en la que hasta ahora se cobra por estacionar -3 euros al día- es la conocida como campa de La Bácena. Se trata de una explanada que el Consistorio emplea «como aparcamiento disuasorio» y donde también se establecerá un parquímetro.

El objetivo es regular el tráfico, pero es innegable lo fructífera que resultará la medida para las arcas municipales, tirando, eso sí, del bolsillo a los visitantes, que serán quienes acusen la norma. Y sus consecuencias.

Los propietarios de vehículos que estén empadronados en Suances podrán estacionar por tiempo ilimitado de forma gratuita. Han de ser, eso sí, residentes habituales, es decir, que deben llevar al menos 180 días consecutivos registrados en el padrón municipal.

Tambien tendrán una tarifa especial de 55 euros al año los titulares no empadronados que tributen el IBI en Suances. La misma opción se les dará a los empresarios y trabajadores de la zona afectada por la regulación, como bares, restaurantes, hoteles y otros negocios. Pagarán 55 euros anuales.

Con todo, el regidor no confía en que los trámites burocráticos se hayan dilucidado de cara a este verano. «Pensamos que podemos llegar, pero no tenemos garantías, y si hay algún contratiempo no pasa nada», expone, consciente de que este año en Semana Santa «continuará siendo gratis estacionar».

Tanto el PP como el PRC se abstuvieron en el pleno donde la ordenanza ha salido adelante. El motivo que ha llevado a los populares a rechazar la propuesta que en un principio secundaron -apoyaron la ordenanza cuando fue presentada- es que discrepan en uno de los puntos que recoge la normativa municipal. Consideran que la gratuidad del servicio ha de extenderse a los trabajadores de las empresas del municipio -y no solo a empadronados-. De hecho, exponen, «es preferible subir las tarifas a los visitantes que cargar sobre los vecinos y trabajadores un gasto que no deben asumir bajo ningún concepto», concretó el portavoz popular, Carlos Montes. «A los visitantes no les supone un obstáculo tener que pagar 3 o 4 euros más por disfrutar de las playas de Suances, y sin embargo este dinero supondrá un mayor beneficio para los vecinos, empresarios y trabajadores que nos ayudan a levantar este municipio cada día». Montes insistió en que «apoyamos rotundamente la medida, pero nos gustaría que el alcalde reconsiderara el punto mencionado».

El PP solicitó también en el pleno la «aprobación de una ordenanza para regular los vados en garajes», lo que contribuiría a «ordenar» el municipio.