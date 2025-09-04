Suances instala tres casetas para intercambiar libros y fomentar la lectura Los puntos de 'bookcrossing' funcionarán en el paseo de la playa de La Ribera, la Plaza de Viares y el colegio Portus Blendium

El concejal de Cultura, Fran Gascón, en el punto de intercambio de libros de La Ribera.

Sara Torre Suances Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Con el objetivo de promocionar la lectura entre los vecinos del municipio, el Ayuntamiento de Suances ha instalado tres casetas de 'bookcrossing', que ya se encuentran en funcionamiento.

Se encuentran ubicadas en el paseo de la Playa de La Ribera, en el paseo de la Plaza de Viares y en el Colegio Portus Blendium, junto al pabellón polideportivo.

El concejal de Cultura, Fran Gascón, ha explicado que «el Ayuntamiento continúa trabajando en la puesta en marcha de acciones dinamizadoras en la villa que contribuyen a que Suances se convierta en un municipio de referencia cultural». El 'bookcrossing' es una forma de compartir libros que se depositan en lugares públicos para que otros los encuentren, los lean y los compartan también.

Temas

cultura

Libros

Suances