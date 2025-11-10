El Teatro de Los Corrales estrena su inspirado mural Una referencia a las musas artísticas, a personajes clásicos y un gran colorido ilustran ya la fachada del edificio

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:55 | Actualizado 14:32h. Comenta Compartir

El paseo por el centro de Los Corrales de Buelna se ha convertido en algo obligatorio en estos días si uno quiere estar al tanto del comentario general en el pueblo, el nuevo mural, ya terminado, en la fachada de un edificio tan emblemático como el Teatro Municipal, heredero de lo que fue la Casa Consistorial. Un cambio radical que no ha dejado indiferente a nadie. Sobre todo ahora, que se está renovando la pintura del resto del edificio, en un color arena, con la carpintería en granate.

De momento, del original verde hospital se ha pasado a un mural de referencias greco romanas que plasma las musas clásicas utilizando técnicas de collage para combinar modernismo y arte clásico, amoldando la pintura a la arquitectura de una fachada histórica.

Kevin Goya y Víctor Cano han sido los dos artistas que han trabajado sin descanso a lo largo de los últimos 20 días en su primer gran mural, «y no se puede empezar mejor, en un edificio como éste», coinciden los dos. A su máximo valedor, el concejal de Obras y Urbanismo José Manuel Martínez le gustaba la idea, pero ahora le gusta más, como ha reconocido al destacar el trabajo hecho y su intención de extender la idea a otros lugares destacados de la localidad, sin concretar más, que no le quiere «adelantar cosas que no están bien cuajadas».

Los autores, sus principales críticos

Cuajado sí está el mural, y a gusto de los autores, sus principales críticos. Están más que satisfechos porque se asemeja «completamente» a la idea original, han trabajado juntos «perfectamente acoplados» y han recibido, de cuantos pasaban a su lado durante la obra, «muchas más felicitaciones que críticas», aunque también las ha habido «de quien quizá no entendía lo que estábamos haciendo».

El peor momento reconocen que fue el enfrentarse a la gran fachada, pero se pusieron manos a la obra y, a partir de ahí, todo fue a mejor. Lo que habían planeado salía bien y el mural iba tomando la forma que ellos querían. «Buscamos el acercarnos al teatro clásico en dos de las cabezas centrales, la de una Gorgona y Baco, representación de las máscaras de teatro, y el resto, musas y cariátides».

«Son muchas horas de trabajo pero la rentabilidad la medimos por la importancia de estrenarnos en esta fachada, la mejor manera de publicitar nuestro trabajo en un sitio privilegiado». También agradecen la apuesta del gobierno de Los Corrales de Buelna por los artistas noveles, «ahora ya todo dependerá del impacto que genere este mural».

El gobierno muy satisfecho

Donde están contentos de verdad es en el equipo de gobierno municipal. La idea «era arriesgada, pero teníamos confianza ciega en los dos artistas», ha dicho José Manuel Martínez. Desde hace seis años perseguía un mural, «era algo que tenía pendiente, que veía en otros lugares y nosotros no teníamos, y qué mejor sitio para empezar que el Teatro Municipal, símbolo de la representación artística». «Ahora me gusta más incluso que en papel, encaja perfectamente, y los dos artistas han demostrado que tienen una capacidad que sobrepasa lo imaginado».

También reconoce que el hecho de que no haya habido ninguna polémica en las redes sociales le ha sorprendido, «por algo será».