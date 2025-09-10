El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La carrera de caballos de Molledo cumple este año su 84 edición. CAVIA

Tradición y modernidad en las fiestas de Molledo

Las celebraciones de la Virgen del Camino incluyen este miércoles la histórica carrera de caballos, que cumple su 84 edición, y la actuación de la gran orquesta Panorama

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Molledo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:01

Con la llegada de las fiestas de la Virgen del Camino en Molledo llegó la pregunta de siempre, ¿qué actuación musical toca este año? Los organizadores preguntaron a sus seguidores y quedó claro que la mayoría quería que volviera la gran orquesta Panorama. Eso sí, en condiciones bien distintas a las acostumbradas.

Un pueblo de 1.500 vecinos que multiplicará al menos por dos los espectadores, un miércoles noche ya con el curso comenzado y, especialmente, que la Peña Virgen del Camino lo paga todo, cruzando los dedos para que la venta de entradas y las consumiciones en el bar funcionen. Sin duda una de las apuestas decididas por unas fiestas que arrancaron con platos fuertes como el pregón o la Feria de Ganado y continúa este miércoles con la histórica carrera de caballos en el prado ferial, Fiesta de Interés Turístico Regional con 84 ediciones a su espalda, y la actuación de Panorama a partir de las 11 de la noche en el campo de fútbol de Molledo.

Un pueblo por el que han pasado ya las mejores orquestas españolas, la mencionada Panorama, cinco veces con la de este año, París de Noia y La Misión.

Tres días de encierros

Este martes se celebrará el primer encierro infantil de vaquillas y viernes y sábado serán los tradicionales por las calles del centro de Molledo, el viernes a las 12 de la noche y el sábado a las 19 y 23 horas. Un sábado en el que a las cinco de la tarde se celebrará el segundo encierro infantil.

