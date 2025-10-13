El túnel de Riocorvo de la A-67 se cortará el tráfico sentido Santander hasta el 17 de octubre Se establecerá un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-611, aunque la circulación estará permitida por un carril en horario nocturno

Dentro de las obras en túneles y viaductos de la Autovía de la Meseta le ha tocado ahora el turno al túnel de Riocorvo, a la altura de Cartes, que se cortará al tráfico en sentido Santander desde las siete de la mañana de este martes hasta el 17 de octubre. Se establecerá un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-611, aunque la circulación estará permitida por un carril en horario nocturno.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza así en la ejecución de las obras de modernización de los túneles de Gedo, Somaconcha, Lantueno, Las Caldas, Riocorvo y Pedredo, un proyecto que cuenta con un presupuesto total de 31,3 millones de euros (IVA incluido) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) financiado por los fondos europeos.

Ahora es el turno de ejecutar los trabajos de extendido de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico en el túnel de Riocorvo, con el objetivo de mejorar la seguridad de los usuarios e incrementar la durabilidad de la vía.

Por ello, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se cortará la calzada a partir de las 7 horas de este martes 14 de octubre en sentido Santander, en el tramo comprendido entre los kilómetros 172 y 176.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará un itinerario alternativo debidamente señalizado a través de la carretera N-611, con salida en el enlace 172 (Barros) de la A-67 y reincorporación a la autovía en el enlace de Cartes.

No obstante, se permitirá la circulación por un carril en horario nocturno de 20 horas a siete de la mañana, excepto para vehículos especiales con anchura superior a 4 metros que podrán circular los lunes, jueves y viernes en horario comprendido entre las 20:00 y las 21:30 horas, debido a las limitaciones impuestas en este mismo periodo por las obras que se están llevando a cabo en el viaducto de Marlantes.

La afectación en este tramo durará previsiblemente hasta el viernes 17 de octubre.

