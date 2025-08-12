Los vecinos de Barcenaciones y Golbardo ya pueden sintonizar las cadenas regionales de televisión Los equipos repetidores han sido instalados en una antena ubicada en Golbardo

Sara Torre Golbardo Martes, 12 de agosto 2025, 13:06

Los vecinos de Barcenaciones y Golbardo ya pueden acceder a las cadenas de ámbito regional de televisión gracias a una actuación acometida recientemente. Así lo ha indicado el alcalde de Reocín, Pablo Diestro, que ha explicado que los residentes en ambos pueblos ya pueden sintonizarlas a través de la TDT. Se da por solucionado así un problema que se prolongaba desde hace tiempo. «Ahora, quienes viven en estas dos localidades ya disfrutan de la misma oferta televisiva que el resto de vecinos del municipio», ha señalado.

La actuación ha tenido un coste de 22.400 euros, de los que 18.000 han sido financiados a través de la subvención conseguida de la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria.

Diestro ha explicado que para acabar con el problema se ha necesitado tramitar la autorización para la instalación de los equipos repetidores necesarios en una antena ubicada en Golbardo, «pero por fin los vecinos de este pueblo y de Barcenaciones ya pueden ver con calidad de recepción las cadenas regionales en sus televisores».