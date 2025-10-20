Los vecinos de Campoo de Yuso y de Arenas de Iguña sellan su amistad El Programa Viernes ha organizado un encuentro que ha permitido ahondar en las buenas relaciones de los habitantes de ambos municipios

Nacho Cavia Arenas de Iguña Lunes, 20 de octubre 2025, 13:58 Comenta Compartir

El Programa Viernes, centrado en la prevención de la soledad no deseada, ha logrado materializar el propósito de los vecinos de Campoo de Yuso y Arenas de Iguña de acercar esos dos municipios y estrechar lazos entre sus habitantes. Primero fue en Campoo y ahora ha sido en Iguña, allí visitando Corconte, dando un paseo por la Senda de la Miel y el museo dedicado a ese producto, y en Arenas descubriendo su riqueza arquitectónica y paisajística, desde el Palacio de los Hornillos a la iglesia de San Jorge, el 'Partenón', además de darse un paseo hasta Valdeiguña, a las antiguas escuelas, para disfrutar de un ágape en común.

Han sido 35 personas, entre los 25 y 80 años, y visto como ha funcionado de bien, ya se plantean otras iniciativas por el estilo. Más cuando los recuerdos comunes puestos sobre el mantel viajaban en el mismo tren de un municipio a otro, surgiendo no solo amistades, sino encontrando viejos conocidos o incluso confirmando parentescos que, aunque lejanos, servían para atar más ese 'hermanamiento'.

Los alcaldes sellaron con su presencia esa unión, Eduardo Ortiz García por Campoo de Yuso, y Pablo Gómez por Arenas de Iguña, los dos encantados con el buen entendimiento entre sus vecinos. Con el primero estuvo la concejala Noelia González y con el de Iguña Pilar Pelayo y Paula González, que, como anfitrionas, destacaron y agradecieron el «entusiasmo y curiosidad por conocer más sobre esta zona de Cantabria» de los visitantes. Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la parada frente al Palacio de Los Hornillos, como señaló Paula González, «un imponente edificio rodeado de naturaleza que dejó impresionados a todos los asistentes, incluso a los locales, ya que muchos no habían tenido la oportunidad antes de visitarlo».

Ampliar Visita al 'Partenón' de Las Fraguas. DM

María Loro González, coordinadora del programa en Campo Los Valles, ha enmarcado la iniciativa dentro de uno de los objetivos «fundamentales» de ese plan, «fortalecer las relaciones humanas, mejorar el bienestar, recuperar la memoria colectiva».

Ha explicado que la idea surgió hace un año, en el encuentro con todos los participantes del Programa Viernes procedentes de todos los municipios que abarca ese plan. «Ese día se entabló conversación entre personas de Arenas de Iguña y Campo de Yuso que estaban frente a frente en la gran mesa del comedor, hablando de lo bonito que sería poder organizar un intercambio en el que, por un lado, vecinos y vecinas de Arenas de Iguña se trasladan a Yuso a conocer el entorno y el territorio, y lo mismo los de Campoo a Iguña». Como explicaba la responsable del proyecto, «una buena forma de poner en valor el patrimonio cultural, arquitectónico, histórico de cada zona, que a veces lo que tenemos al lado no lo conocemos».

Dicho y hecho. Aprovechando el buen tiempo, en junio se celebró el primer encuentro en Campoo y ahora en octubre el segundo en Arenas, «contando en los dos casos con la buena disposición de los respectivos ayuntamientos».

La iniciativa da para más. «El programa se va a expandir a todos los municipios en riesgo de despoblación, con lo que igual también es una oportunidad de dar a conocer sus objetivos y, sobre todo, que surjan esas sinergias entre municipios».

El Programa Viernes es una iniciativa de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad que se desarrolla en la Comarca de Campoo Los Valles y Saja Nansa a través de sus grupos de acción local en colaboración con la Red Cántabra de Desarrollo Rural.