Los vecinos de Suances disponen de 45 días para examinar el nuevo Plan General Zona del puerto de Suances, junto a la ría de San Martín. El documento urbanístico, tras recibir un total de 476 alegaciones y ser modificado de forma sustancial, se expone de nuevo desde hoy entre críticas de la oposición

El Plan General de Ordenación Urbana de Suances, objeto de gran polémica en el municipio, se expone desde hoy en el Ayuntamiento para que cualquier interesado presente sus alegaciones. También podrá consultarse desde cualquier lugar y con detenimiento a través de la web municipal (www.suances.es). Para llegar de nuevo a este punto, ha habido que proceder a una nueva aprobación inicial del documento, que había sido objeto de modificaciones sustanciales tras recibir 476 alegaciones por parte de interesados en el anterior periodo en el que estuvo sometido a información pública.

El alcalde en funciones, Andrés Ruiz Moya, espera ahora que el plan no sea de nuevo objeto de tan numerosas alegaciones, «teniendo en cuenta que muchas ya se han considerado», y por ello, en este documento no aparece ya ni el área comercial de Tagle, ni el Centro de Emergencias que se planteaba para Cortiguera. «A eso ya se dirigían setenta u ochenta de las alegaciones», indica el regidor.

Los grupos de la oposición volverán a criticar lo que ya han denunciado durante estos días, tras la nueva aprobación inicial del documento. El portavoz del Partido Popular, Paulino Martín, coincide con el alcalde en que seguramente haya «bastantes menos alegaciones», pero adelanta que desde su grupo sí van a presentar algunas. «Todavía es muy mejorable ese plan, hay muchas cuestiones que incumplen la normativa vigente», apunta el popular, que añade que le consta que muchos vecinos van a alegar también a este plan.

Como ya ha venido denunciado anteriormente, Martín recalca que el crecimiento que plantea el plan «se lo va a tirar para atrás la comisión de urbanismo porque no lo justifica y se plantean demasiados planes parciales y planes que son una utopía». Además, el popular insiste en que los sistemas generales que se plantean no dan solución a los problemas que tiene Suances «porque no hay un criterio». «Te ponen un aparcamiento en el centro de salud y luego ya no lo plantean», comenta. Y, por ejemplo, no están tampoco de acuerdo los populares con el sistema general del área deportiva, «ni en el área ni en lo que plantean».

También creen que habría que incidir en la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico, «algo que es de capital importancia en los pueblos». De esta forma, se desearía que «por ejemplo, Puente Avíos y Ongayo vayan creciendo poco a poco, de dentro hacia fuera».

Y luego, está el área industrial que se plantea en Hinojedo sobre un suelo afectado por el Plan de Ordenación del Litoral (POL), «todavía no justifican que se pueda realizar dicha área industrial en una zona POL», algo que para Martín es «un error muy grave».

Con todo esto, desde el grupo prepararon en su momento una batería de propuestas junto a las alegaciones, «de las que fueron contempladas muy pocas». Así que Martín pronostica que «al final, quien va a decidir va a ser la Crotu, que ya lo ha hecho, pero lo tendrá que volver a hacer». Se refiere el popular a cuando el 30 de octubre de 2015 la Crotu dijo 'no' a un informe de anteriores planteamientos, «que al final son planteamientos de crecimiento iguales».

Por su parte, la actual portavoz del PRC, Zaida Báscones, también anuncia que presentará alegaciones, «porque los errores más importantes se vuelven a repetir», aunque explica que los regionalistas necesitarán tiempo para estudiar las novedades de este documento, porque de cara a la aprobación inicial lo recibieron «a última hora».

Recién elegida para formar parte del Consistorio, la que será representante municipal de Ciudadanos, Ruth Pérez, considera «un fracaso» todo lo que está aconteciendo en torno al Plan General, «después de llevar ya tantísimos años con este tema y que no se haya conseguido aprobar y vuelva a ponerse a exposición pública cuando ya estuvo casi tres meses...». En esta línea, Pérez lamenta que no se haya escuchado a los otros grupos «desde el principio» aunque reconoce como algo bueno que esta vez el documento vaya estar disponible a través de la web, «pues si no tienes tiempo para consultarlo en el Ayuntamiento puedes hacerlo desde el ordenador». No obstante recalca que su grupo no entiende «por qué ha habido que fracasar una vez y enmendarlo para escuchar a los vecinos».

El documento del Plan General aprobado inicialmente estará 45 días en fase de información pública y transcurrido ese plazo, se procedería a realizar la memoria medioambiental y, posteriormente, a la aprobación provisional.