Vista panorámica de la urbanización en conflicto, ubicada en la Avenida de la Libertad de Mompía, en Santa Cruz de Bezana. Juanjo Santamaría

Amenazas, robos, destrozos y sabotajes en una urbanización okupada en Bezana

La alcaldesa traslada al secretario de Estado de Vivienda su preocupación ante «la grave situación» que se vive en el edificio

Nacho González Ucelay

Nacho González Ucelay

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

La ocupación ilegal de una o de más viviendas en una comunidad de propietarios supone una amenaza que afecta tanto a la seguridad como a ... la calidad de vida de los vecinos. La presencia de okupas en un edificio aumenta la percepción de desprotección de los residentes, ocasiona tensiones entre ellos por el incumplimiento reiterado de las normas de convivencia y eleva los costes compartidos derivados de las conexiones furtivas a los servicios elementales (las tomas de luz, agua o gas), del impago de recibos y cuotas y de los desperfectos que el intruso causa en las zonas comunes. Generalmente el valor del inmueble en el mercado disminuye, ocasionalmente la salud mental de los propietarios se resiente y puntualmente la situación puede irse de madre y terminar mal. Muy mal.

