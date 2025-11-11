Bezana gasta 112.000 euros en mejorar siete calles en la capital local, Mompía, y Soto de la Marina

S. E. Santander Martes, 11 de noviembre 2025, 14:15 Comenta Compartir

Cannor es la empresa elegida por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para sacar adelante su Plan de Asfaltados, que mejorará siete viales del municipio, en la capital municipal, en Mompía y en Soto de la Marina. El contrato, con un importe de adjudicación de 112.614,22 euros (más IVA), tiene un plazo estimado de ejecución de dos meses.

Se ha previsto actuar en la calle Navalías y la calle El Arenal, en Mompía; en las calles La Reina, Respuela, La Soledad y José Hierro, en Santa Cruz de Bezana; y en la calle Los Calderones, en Soto de la Marina. Estas intervenciones incluirán también el repintado de la señalización viaria y la mejora del drenaje en aquellos puntos donde se han detectado problemas de evacuación de aguas.

Las obras se han diseñado para arreglar con una capa de rodadura de varios viales que están en avanzado estado de deterioro. Se repararán tramos con baches, algunos importantes y se corregirá el mal estado de los viales. Además, se actuará en zonas con roderas, blandones, agrietamientos del firme y rotura de bordes, así como en puntos del trazado donde el firme presenta ondulaciones o humedades derivadas de la presencia de obstáculos y vegetación en las cunetas, que han provocado acumulaciones de agua y bordes parcialmente anegados.

La alcaldesa Carmen Pérez ha justificado la intervención en que muchos de estos tramos «no se habían adecuado desde hace años y presentaban un deterioro evidente, por lo que era necesario intervenir de forma prioritaria».