Bezana gana al Gobierno en los tribunales y evita una sala de apuestas junto a un colegio

Gonzalo Sellers Santander Viernes, 11 de julio 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Bezana ha logrado en los tribunales que una casa de apuestas y juegos de azar no se instale cerca del colegio ... público Buenaventura González. La empresa contaba con la autorización provisional de funcionamiento otorgada por el Gobierno de Cantabria, pero el TSJC ha dado la razón a la alcaldesa, Carmen Pérez, y esta empresa no podrá abrir en el local de la calle San Roque donde tenía previsto hacerlo. La razón es que incumple la distancia mínima de 500 metros establecida en la Ley del Juego de Cantabria aprobada en el año 2022. La novedad de esta sentencia, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, es que los jueces consideran el polideportivo, ubicado unos metros antes del edificio principal del colegio, como parte del centro educativo al realizarse allí actividades escolares, tal y como reclamaba el Ayuntamiento, por lo que la distancia con la casa de apuestas sería solo de 479 metros y no 500, como defendían el Gobierno y la empresa.

En octubre de 2023, cuando se produjo el choque entre el Consistorio y el Ejecutivo, ambos gestionados por el PP, la regidora de Bezana destacó que «a pocos metros del local afectado hay un parque infantil, academias de estudio y una biblioteca». «Sabemos que este tipo de locales son nocivos en materia de adicciones: deben quedarse fuera de los núcleos urbanos», enfatizó. «Es necesario modificar el Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar con el fin de avanzar en la protección de los ciudadanos más vulnerables ante este tipo de establecimientos», señaló en aquel momento Pérez, propietaria actualmente de un punto de venta de lotería en el casco urbano de Bezana. En su demanda, el Ayuntamiento reclama que el pabellón polideportivo está incluido en el proyecto educativo del CEIP Buenaventura González como uno de sus medios materiales, y en él «se imparten actividades del primer y tercer ciclo». Por eso, el Consistorio insistía en que la medición con la casa de apuestas debía hacerse desde aquí, y no desde la puerta del edificio principal del colegio, situada algo más lejos. Los jueces consideran que la distancia mínima de 500 metros comienza en la puerta del polideportivo El tribunal dictamina que solo hay 479 metros entre el local de apuestas y el primer edificio utilizado por el colegio público Los jueces entienden probado que en el pabellón municipal se realizan actividades docentes, ya que así fue corroborado por la directora del centro y recogido en el artículo 15 de la Ley de Educación de Cantabria, donde se contempla ese carácter educativo de las instalaciones deportivas. Por eso, el TSJC concluye que el pabellón municipal es parte del colegio durante el horario en el que se desarrollan las clases y actividades. Y apela al «interés superior de los menores» para reforzar su interpretación. Muy rápido Hay que tener en cuenta, según se puede leer en la sentencia, que la actividad del juego «ha ido evolucionando» en los últimos años, desarrollando nuevas formas más allá de las clásicas máquinas tragaperras, como son los juegos online (póker, casino, etc...) o las apuestas deportivas. Los jueces, citando la ley cántabra, recuerdan que existen numerosos estudios que demuestran cómo el juego con dinero «se ha convertido en un práctica integrada en el modelo de ocio juvenil». Esto ha provocado un aumento de personas con problemas de adicción en edades más tempranas. Hace dos años, la alcaldesa de Bezana también se mostró sorprendida por la «celeridad» con la que el Gobierno aprobó la solicitud de la empresa para abrir sus puertas. El proceso apenas duró dos semanas. La solicitud ante el Servicio de Juego -dependiente de la Consejería de Presidencia- tuvo lugar el día 28 de septiembre de 2023; la inspección fue al día siguiente y el jefe de Servicio realizó la propuesta de resolución el 9 de octubre. En cualquier caso, el Gobierno regional y la empresa pueden presentar un recurso en el mismo TSJC para intentar revertir la sentencia.

