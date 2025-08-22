El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Finalizan los trabajos de mejora y ampliación de los parques infantiles Laura Nicholls de Bezana y Mompía. DM

Concluidas las labores para modernizar el parque Laura Nicholls de Bezana y el de Mompía

La actuación, que ha costado 171.941 euros, ha permitido ampliar y reformar estas áreas recreativas

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 17:29

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha concluido los trabajos de mejora y modernización de los parques infantiles Laura Nicholls, en Bezana, y de ... Mompía. La actuación, que ha supuesto un total de 171.941 euros (IVA incluido), ha permitido ampliar y reformar estas áreas recreativas, la instalación de nuevos elementos de juego y la conversión del espacio en un lugar más seguro, inclusivo y accesible. Después de tres meses de trabajos, los parques muestran ya una imagen renovada y cuentan con nuevos equipamientos, como torres triples, columpios tipo 'cesta' pensados para la inclusión, áreas de equilibrio y pavimentos de seguridad. Además, se reorganizaron algunos elementos existentes para mejorar la funcionalidad de cada espacio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La segunda mayor tromba de agua de la historia de Cantabria
  2. 2 «Vimos como se inundaba poco a poco la calle del hospital Valdecilla»
  3. 3 Una tromba tan potente como inesperada colapsa Santander y las localidades de la bahía
  4. 4

    Intervenidas 664 prendas y 126 perfumes falsificados para su venta en mercadillos de Cartes y Noja
  5. 5 Laredo se arregla para las Flores
  6. 6

    Cerrada la playa de Galizano por un brote de gastroenteritis en trece menores
  7. 7

    Las caras visibles de la lucha contra el aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  8. 8 Detenido por grabar a chicas duchándose en un gimnasio de Santander
  9. 9

    Los comercios de Isabel II y Lealtad, llenos de barro: «Nos ha llegado el agua hasta el almacén»
  10. 10

    Gema Igual: «Ha sido impresionante, los contenedores de San Fernando se han ido hasta Numancia por la fuerza del agua»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Concluidas las labores para modernizar el parque Laura Nicholls de Bezana y el de Mompía

Concluidas las labores para modernizar el parque Laura Nicholls de Bezana y el de Mompía