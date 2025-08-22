Concluidas las labores para modernizar el parque Laura Nicholls de Bezana y el de Mompía

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha concluido los trabajos de mejora y modernización de los parques infantiles Laura Nicholls, en Bezana, y de ... Mompía. La actuación, que ha supuesto un total de 171.941 euros (IVA incluido), ha permitido ampliar y reformar estas áreas recreativas, la instalación de nuevos elementos de juego y la conversión del espacio en un lugar más seguro, inclusivo y accesible. Después de tres meses de trabajos, los parques muestran ya una imagen renovada y cuentan con nuevos equipamientos, como torres triples, columpios tipo 'cesta' pensados para la inclusión, áreas de equilibrio y pavimentos de seguridad. Además, se reorganizaron algunos elementos existentes para mejorar la funcionalidad de cada espacio.

La alcaldesa, CarmenPérez, visitó el resultado de los trabajos acompañada del concejal de Parques y Jardines, Jesús Díaz, y destacó que este tipo de actuaciones «son necesarias» para mantener espacios tan frecuentados como los parques infantiles. En particular, la regidora se refirió al parque Laura Nicholls, muy próximo al centro urbano y por lo tanto muy concurrido. «Las instalaciones presentaban un desgaste evidente y los usuarios demandaban que se actuase», concretó. La actuación ha consistido en renovar la zona de parkour y la implementación de nuevos juegos y mobiliario urbano. También se han llevado a cabo trabajos de conservación en la pirámide de troncos y el juego de equilibrio sobre red. Además, se ha retirado el juego de anillas, el de equilibrio de troncos y el pavimento de césped artificial de la tirolina, que ha sido sustituido.

En el parque de la Avenida de la Libertad de Mompía se ha incorporado una torre triple y un conjunto de columpios con tres tipos de asientos: uno para bebés, uno plano y uno tipo nido. «Labores con las que además se garantiza la seguridad de los usuarios», apuntó el concejal.