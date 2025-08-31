El Grupo Sidecan levantará 70 viviendas en Bezana y 14 serán de alquiler asequible

La colaboración público privada ha permitido paliar la escasa oferta de vivienda en Cantabria. El acuerdo suele consistir en una inversión conjunta que luego revierte ... de manera positiva en los intervinientes, que se reparten el dinero obtenido del alquiler durante varios años. Este modelo es conocido y extrapolable a otras muchas comunidades autónomas. Santa Cruz de Bezana será uno de los municipios cántabros que se beneficiará de este sistema. De este y de iniciativas como la siguiente.

El GrupoSidecan acaba de confirmar la compra de suelo para construir 70 viviendas en Sancibrián, 14 de las cuales serán destinadas a alquiler social. En este caso, sin participación de la Administración pública.

Bezana es uno de los lugares de Cantabria donde más viviendas se están construyendo en los últimos años

La promotora será la encargada de poner los pisos en alquiler y tramitar su adjudicación. En total, las setenta viviendas conllevan una inversión aproximada de 14 millones de euros. A la venta hay tres modalidades de inmueble: piso de 2 habitaciones, garaje y trastero, de unos ochenta metros cuadrados, por un precio medio de 260.000 euros; ático con terraza y tres habitaciones de unos cien metros cuadrados de superficie, cuyo coste es un poco más elevado que el anterior, y la opción más cara, bajo con jardín de unos 300 metros cuadrados y 320.000 euros. En total se ofertan ocho áticos y doce bajos.

Las expectativas son «buenísimas», porque en julio se sacó al mercado el primer bloque de pisos y ya se ha vendido el 60%. En un mes. Las ofertas vuelan ante la demanda inquisitiva y la ausencia de suelo. Por eso este tipo de promociones parecen una apuesta segura.

La constructora ya ha solicitado la licencia municipal para poder construir los edificios y desde el Ayuntamiento de Bezana han confirmado que el asunto «está en tramitación» y que sigue su curso sin ningún problema. Lo que pasa es que estas cosas llevan su tiempo. El plazo de ejecución de las obras es de dos años. Bezana es una especie de 'resort' en medio del desierto. «Está al lado de Santander, donde no hay suelo disponible y las licencias municipales llevan muchísimo retraso». Como consecuencia, es Bezana, a ocho kilómetros de la capital, el municipio estrella de la expansión urbanística. O al menos uno de ellos.

Otras 36 en Mompía

La empresa pública Gesvicán también levantará otros 36 inmuebles de alquiler asequible en Mompía. El Ayuntamiento aprobó en Pleno la cesión de suelo al Gobierno de Cantabria en noviembre del pasado año y la iniciativa se incluye en el proyecto del Ejecutivo regional para crear 212 viviendas protegidas en seis municipios de la región –Torrelavega, Laredo, Polanco y Santoña, además de Bezana–. La construcción se ejecutará mediante un procedimiento público-privado con la empresa Cobus Homes S.L., lo que permitirá aumentar el parque público autonómico. La inversión alcanza los 35 millones de euros procedentes de los fondos europeos y el plazo de ejecución es de 18 meses.

Además de en este municipio, desde Sidecan consideran buenas opciones para invertir localidades como «Liencres, Boo de Piélagos o Maoño», donde está empezando a construirse bastante. «Son zonas cómodas, en las que a la gente le gusta vivir y están muy cerca de Santander». Se trate de un lugar u otro, lo que está claro es que se está generando una dinámica «de expansión urbanística» en ciertas áreas de Cantabria, en contraposición a la escasez que se registra en otras. Una coyuntura marcada también por el incremento en los precios de la vivienda y, especialmente, del alquiler, lo que ha generado una elevada demanda de hipotecas porque ante este panorama, los cántabros prefieren adquirir que alquilar.