Zuloaga promete «seguir trabajando por Bezana» en su despedida como alcalde

El exalcalde de Santa Cruz de Bezana, Pablo Zuloaga, se ha comprometido a seguir trabajando por el municipio «desde otro ámbito» y se ha despedido con la «tranquilidad» de haber actuado «siempre» de corazón y pensando en «lo mejor» para los vecinos, tratando de acertar en sus decisiones.

Ha sido durante el pleno extraordinario celebrado este miércoles en el Consistorio en el que se ha hecho oficial la renuncia de Zuloaga por su nombramiento como delegado del Gobierno en Cantabria y en el que también se ha dado cuenta de la dimisión de la edil de Desarrollo Local y Festejos, Raquel Saiz, secretaria de Organización del PSOE local.

El ya exregidor no ha podido evitar emocionarse durante las palabras que ha dirigido a la Corporación, en las que ha expresado su agradecimiento por el «apoyo» y «confianza» que ha recibido en los tres últimos años como alcalde de Santa Cruz de Bezana, durante los que ha puesto «lo mejor» de sí, «sin escatimar tiempo y esfuerzo».

Pablo Zuloaga ha agradecido las palabras de ánimo pero también las críticas y sugerencias que ha recibido, al tiempo que ha elogiado la labor del equipo de gobierno (PSOE, PRC, ADVI e IU-Ganemos) por «su espíritu de servicio» que, en su opinión, es «una garantía de continuidad» de los proyectos iniciados.

«No escatimaré esfuerzos por conseguir un mejor futuro para Cantabria y para Santa Cruz de Bezana. A partir de hoy, seguiré trabajando por el municipio desde otro ámbito y seguiré siendo vuestro vecino. Nos seguiremos encontrando por las calles y os seguiré escuchando, con el mismo afecto y cordialidad de siempre», ha asegurado.

Tras sus palabras, Pablo Zuloaga ha abandonado su puesto en el salón de plenos y éste ha sido ocupado por Manuel Pérez (PRC) que asume desde hoy la alcaldía en funciones hasta que se celebre el pleno en el que se votará al nuevo alcalde del municipio para lo que resta de legislatura.

Pérez ha señalado que esta sesión será, probablemente, el próximo 4 de julio, aunque ha avanzado que «si puede ser antes» la convocará, lo que dependerá de una serie de trámites que hay que realizar dentro del plazo máximo de diez días que prevé la ley desde este miércoles.

El alcalde en funciones ha agradecido a Zuloaga el trabajo realizado, algo que también ha expresado sobre la concejal Raquel Saiz, y ha afirmado que hasta ese pleno de investidura el Consistorio «seguirá haciendo lo que tiene que hacer», que es «trabajar por el municipio y sus vecinos».

El PSOE local ha propuesto como nuevo alcalde al portavoz del grupo municipal socialista, Joaquín Gómez, que contará con el apoyo de los tres socios de gobierno: PRC, IU-Ganemos y ADVI.

El futuro del Gobierno local

Sobre el futuro del Gobierno local y el acuerdo de gobernabilidad, la Agrupación de Vecinos Independiente de Santa Cruz de Bezana (ADVI) «no va a propiciar la inestabilidad» sino que va a favorecer la continuidad del cuatripartito del que forma parte desde el principio de la legislatura junto con el PSOE, PRC e IU-Ganemos, por lo que apoyará al candidato a la Alcaldía propuesto por el PSOE, Joaquín Gómez, para suceder a Pablo Zuloaga tras su nombramiento como delegado del Gobierno.

Así lo ha asegurado en declaraciones a Europa Press la portavoz municipal de ADVI y concejala de Cultura, Milagros Bárcena, tras el Pleno celebrado hoy, en el que se ha dado cuenta de la renuncia del hasta ahora alcalde.

Bárcena ha explicado que ADVI ha puesto sobre la mesa varias «condiciones», empezando por la convocatoria de una reunión del equipo de Gobierno, que se ha celebrado ayer, ante la falta de información directa y la política de «hechos consumados».

Según ha explicado, en esa reunión ADVI ha pedido que todos los grupos municipales del cuatripartito participen en la reunión semanal del alcalde con el interventor, el secretario, el arquitecto y el sargento.

También ha pedido respeto para ADVI como grupo municipal y para sus dos concejalas, y que se reconozca su trabajo, porque asegura que en algunos momentos se han sentido «ninguneadas y hasta humilladas».

Bárcena ha desmentido las informaciones que la situaban como «promotora» de negociaciones con los dos partidos de la oposición, PP y Ciudadanos, para desalojar al PSOE de la Alcaldía. «Yo no he llamado a ninguna puerta», ha asegurado, tras precisar que ha recibido una llamada del PP y de Cs no ha tenido ninguna noticia.

El PP es el partido con más concejales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, cinco, si bien se encuentra en la oposición junto a Cs, que tiene dos, mientras que los cuatro partidos que están en el equipo de Gobierno suman diez ediles: cuatro el PSOE, tres el PRC, dos ADVI y uno IU-Ganemos.