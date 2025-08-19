Casi 140 aspirantes optan a seis plazas de la Policía Local de Camargo

Casi 140 aspirantes y seis plazas en juego. La Policía Local de Camargo, como en cada convocatoria, recibe un amplio número de solicitudes para formar ... parte de la plantilla. En esta ocasión, por ejemplo, casi 23 personas han sido admitidas y competirán por cada plaza. La alta demanda no es una novedad. De hecho, es una realidad que se repite convocatoria tras convocatoria.

Ya ocurrió con la publicación de las anteriores siete plazas. Entonces, el alcalde Diego Movellán subrayó positivamente que el municipio es «un destino atractivo para los policías, lo que facilitará la ampliación histórica del cuerpo de seguridad local». Y es que, precisamente ese es uno de los objetivos del Consistorio. Ampliar la plantilla con 17 nuevos efectivos. Es decir, casi se duplicará el número de agentes que forman parte de la Policía Local de Camargo, que pasarán de 21 a 38 en el Ayuntamiento. El principal objetivo del equipo de gobierno es reforzar el servicio. «El fortalecimiento de la plantilla nos va a permitir alcanzar mayores niveles de calidad de vida en un municipio que se está preparando para una transformación profunda», aseguró el edil.

«No hay policías de servicio en varios turnos para atender los avisos, dejando al municipio sin una respuesta inmediata ante emergencias» Representantes sindicales CSIF Policía Local de Camargo

«Esperamos que la Delegación de Gobierno, tome nota de la necesidad de incrementar efectivos de la Guardia Civil» Amancio Bárcena Concejal de Seguridad Ciudadana

A pesar de la alta demanda en las plazas y de las intenciones del Consistorio de ampliar la plantilla, los representantes de Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en el cuerpo municipal denunciaron la «falta de efectivos» y «sobrecarga laboral» de los agentes. Plantearon que se trata de una «crisis» que se ve «agravada durante el verano por la falta de efectivos, generando una situación que repercute en la calidad y rapidez de la atención a los ciudadanos, a pesar de que los agentes disponibles están haciendo todo lo posible para cumplir con su deber».

Van más allá. Aseguraron que «la seguridad de los ciudadanos de Camargo se encuentra en peligro debido a la falta de agentes». Incluso, explicaron que más allá del número de efectivos, el deterioro del servicio se debe «a un calendario laboral fijado en contra de la voluntad del 90% de la plantilla, que ya advirtió en su firma, en febrero de 2025, que con este sistema no se podrían cubrir adecuadamente los servicios necesario». Por ejemplo, recordaron ocasiones en las que «no hay policías de servicio en varios de los turnos para atender los avisos que llegan de los vecinos, dejando a todo el municipio sin una respuesta inmediata ante emergencias. En el mejor de los casos –aseguraron– hay una patrulla para todo el Ayuntamiento y, la mayor parte de las veces, se acumulan avisos en cola que no se puede atender como deberían».

Refuerzo de la Guardia Civil

Mientras tanto, para el Ayuntamiento, el refuerzo es necesario en los efectivos de la Guardia Civil y no de la Policía Local. El concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, fue contundente: «El equipo de gobierno está garantizando en todo momento el servicio de la Policía Local, en todos los turnos, en base a un calendario que se aprobó para garantizar la legalidad tal y como establecían los informes municipales». A su juicio, el refuerzo es necesario en la Guardia Civil, «esperamos que el Gobierno de España, a través de la Delegación, tome nota de la necesidad de incrementar efectivos de la Benemérita, una petición que venimos realizando desde el inicio de la legislatura, porque se están atendiendo la mayor parte de las emergencias gracias a la Policía Local». Es más, dijo que fue el equipo de gobierno quien apoyó «el mantenimiento de turnos las 24 horas, a pesar de que algunos representantes pidieran quitar el turno de noche».