Un año sin becas en Camargo por «un error del Ministerio» Los solicitantes de la ayuda de transporte universitario del curso 2024/25 recibirán el dinero la próxima semana: «Vamos a priorizar el pago», asegura el Ayuntamiento

Á. M. Camargo. Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Casi un año llevan esperando los solicitantes de la beca de transporte universitario del Ayuntamiento de Camargo. Tan larga se ha hecho la espera que, incluso, se han quejado formal y públicamente. «Parece que al alcalde de Camargo solo le interesan las fiestas, cuyo presupuesto ha triplicado y paga las actuaciones por adelantado, los jóvenes universitarios le importamos bastante poco», criticaron. Sin embargo, el Ayuntamiento es tajante. Dice que la demora en el pago de las ayudas se debe a «un error informático del Ministerio».

La concejala de Innovación Tecnológica, Marián Rovira, explicó que «son becas que se conceden en función de unos criterios de renta y, para poder acceder a la información de cada solicitante, el Ayuntamiento accede a una plataforma del Ministerio». En esta ocasión, «actualizaron la plataforma y hemos tenido que pedir uno a uno a los solicitantes que nos remitieran la documentación que necesitábamos».

Así que, tras requerir a quienes solicitaron la beca la documentación que acredite sus rentas, «ya pudimos valorar cada expediente y tramitarlos todos juntos a través de la Comisión Informativa». Por cierto, donde la concejal también tuvo que explicar el incidente: «Se lo he trasladado a toda la corporación y lo han entendido, las actualizaciones de plataformas, en ocasiones, generan este tipo de problemas de acceso y permisos».

Es más, Rovira planteó que las becas de transporte universitario no son las únicas que se han visto afectadas. «Todas las cuantías que dependen del nivel de renta se han demorado, a pesar de nuestros intentos por gestionarlas cuanto antes». Es más, «aún estamos a la espera de recibir ciertas autorizaciones del Ministerio y hasta que eso no ocurra, no podremos resolver otras ayudas».

En cualquier caso, ahora la «prioridad» del Consistorio es «proceder al pago cuanto antes de las becas de transporte universitario». Y es que, se inició el proceso para poder ejecutarlas el 6 de septiembre de 2024 y, a pesar de no haber efectuado aún el pago, «en poco tiempo tendremos que publicar la nueva convocatoria de esta iniciativa, que normalmente se resuelve y paga a lo largo de los meses de marzo y abril», sentenció Rovira.