Los bomberos empiezan de cero Los nuevos bomberos de Camargo, durante uno de los cursos de formación en el parque de Trascueto :: m. causo El nuevo Servicio de Extinción de Incendios ha evolucionado hacia la cualificación total de su plantilla y las guardias de 24 horas El parque municipal de Camargo inicia una etapa profesional con trece nuevas incorporaciones MARÍA CAUSO Lunes, 13 mayo 2019, 07:26

camargo. Llegan nuevos tiempos para el Servicio de Extinción de Incendios de Camargo (SEIC). Tras años de problemáticas, palos en las ruedas y varapalos judiciales, el parque de bomberos de Camargo ha superado todas las adversidades y se ha convertido en un parque profesional con 17 bomberos cualificados. Precisamente, la semana pasada tomaron posesión trece nuevos agentes: un suboficial, un nuevo cabo conductor y once de bomberos-conductores, que accedieron a sus puestos a través de criterios garantistas en el acceso al empleo público.

El problema con los bomberos del municipio se remite a 2013 cuando una Inspección de Trabajo acudió por primera vez al Polígono de Trascueto, ubicado en Revilla de Camargo, para observar 'in situ' las condiciones en que desarrollaba su actividad la Agrupación de (bomberos) Voluntarios de Protección Civil. Fue ese el inicio de un problema que venía larvándose desde el año 2000, cuando se puso en marcha el servicio de voluntarios -en principio no remunerado- que acabó en el Tribunal Supremo. Finalmente, una sentencia obligó al Ayuntamiento a contratar como personal indefinido no fijo del Consistorio a 17 de aquellos efectivos de la Agrupación.

A pesar de no compartir la sentencia, el equipo de Gobierno PSOE-PRC la acató y puso en marcha un servicio, a día de hoy, infinitamente mejorado y, sobre todo, profesional. «Estamos satisfechos y orgullosos de haber puesto en marcha un parque de bomberos municipal y una protección civil de voluntarios municipal», apuntó el concejal de Servicios Municipales de Camargo, Ángel Gutiérrez.

«El objetivo es que el parque siga creciendo y poder mancomunar servicios con otros municipios cercanos»

La actual plantilla está formada por personal cualificado y preparado para ello que ha obtenido su plaza siguiendo -en palabras del concejal de Personal, Héctor Lavín- «criterios de igualdad, capacidad y mérito».

El crecimiento del parque se puede observar también en el aumento de las horas de servicio. Como señaló Gutiérrez, «cuando abrió sus puertas, el parque funcionaba 12 horas, después se amplió a 16 y, desde el 1 de enero de 2019, el servicio funciona las 24 horas del día».

El aumento de horas del servicio ha traído consigo también un crecimiento en el número de salidas. Durante 2017 se efectuaron 523 actuaciones, mientras que, en 2018, el número de intervenciones ascendió hasta las 685. Una cifra que «aumentará sí o sí» por la amplitud del horario. «Creo que llegaremos a las 1.000 salidas este año», apuntó el suboficial y actual jefe de bomberos, Ignacio Antolín.

Precisamente el nuevo servicio 24 horas obliga a los integrantes del SEIC a trabajar por turnos. «Hay cuatro guardias de bomberos. Entonces, cada guardia trabaja un día completo y libra tres», explicó el suboficial. Además, Antolín destacó que en el parque siempre hay cuatro personas trabajando más el jefe de servicio, cuando el mínimo por ley es de tres personas.

Como parque profesional, los nuevos integrantes están «constantemente» formándose. «Aquí no paramos», contó el suboficial. Y es que, durante los turnos, siguen estudiando, practican distintas maniobras, limpian los vehículos y las cocheras, revisan los hidrantes, o cualquier otra tarea. No obstante, Antolín señala que descansan «a ratos» para estar recuperados si hay alguna salida, pero reitera que «el trabajo es continuo». «En cada turno, hay una hora de entrenamiento al día. Bien es cierto que no es excesivo, por si hay alguna salida, pero es un entrenamiento de mantenimiento obligatorio», espetó el suboficial.

Mancomunar servicios

Con la consolidación del servicio, Gutiérrez señaló que el objetivo es que «el parque siga creciendo y poder mancomunar servicios porque sería menos costoso para nuestro Ayuntamiento y para los ayuntamientos cercanos». En esta línea también se posicionó Lavín quien cree que, «dentro de poco, va a haber municipios alrededor que van a tener la misma necesidad que nosotros, al superar la barrera de los 20.000 habitantes, de tener su propio parque de bomberos».

En este sentido relató que «si hay que prestar el mejor servicio al menor coste posible, es inconcebible que cada municipio tenga un parque de bomberos». Y es que gracias a la situación geográfica estratégica de Camargo, es «lógico» que la tendencia sea mancomunar y utilizar el parque de bomberos del municipio para «servir a otros municipios de Cantabria». «Desde aquí podemos proveer enlaces a un montón de municipios con un tiempo de respuesta excelente».

personas forman actualmente el parque municipal de Camargo: un suboficial, tres cabos, once bomberos y dos interinos.