Camargo elabora un plan de choque contra los vertidos ilegales El pleno abordó la situación de los residuos, la declaración de El Carmen como Fiesta de Interés Turístico Nacional y la tasa de servicios en complejos culturales

El Ayuntamiento de Camargo pone en marcha un plan de choque «para mejorar» la limpieza y el saneamiento de los polígonos industriales, muy presentes en algunas zonas del municipio. Lo dio a conocer el alcalde, Diego Movellán, durante el pleno del Consistorio. «Tras la instalación de los nuevos contenedores, estamos poniendo en marcha un plan de choque que busca reorganizar y reforzar la recogida de residuos en los polígonos industriales», explicó. Además, destacó que la actuación es «fundamental», debido a que «algunos de estos espacios se estaban convirtiendo en puntos de vertido incontrolado, lo que afecta a la imagen y a la funcionalidad de las áreas empresariales». Es uno de los motivos, por lo que el Ayuntamiento, a través del área de Servicios Generales, adoptó la decisión de «reubicar» los contenedores y crear «grandes isletas de recogida».

Para ello, se «centralizan los puntos y se evita la dispersión, de cara a hacer frente a los múltiples focos de vertido». La actuación se enmarca en una «estrategia necesaria», a juicio del regidor, «para mejorar la gestión de los residuos y mantener limpios los polígonos del municipio». La iniciativa surge de la petición de ciudadanos y empresas que «venían reclamando una mejora en la limpieza y vigilancia de estas áreas».

Además, el pleno del Ayuntamiento trató el II Plan de Igualdad de Oportunidades y Diagnóstico de Camargo 2025-2029, así como se ha dado luz verde a la firma del convenio con Gobierno de Cantabria que regula el programa de recursos educativos para la educación básica en el curso escolar 2025-26, que permitirá el reparto de 120.000 euros en función del número de alumnos y alumnas de los centros educativos públicos y concertados de Camargo.

Otro de los aspectos clave, dadas las distintas declaraciones a lo largo del verano, fue la festividad de El Carmen. El Consistorio tramitará la declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional y es que, tras la petición del alcalde de declararlo festivo autonómico, dijo, «se van sumando voluntades», sobre algo que «conseguiremos más pronto que tarde». El pleno, por último, también dio luz verde a la ordenanza reguladora de la tasa por prestación de servicios en complejos culturales, que no supone la subida de precios públicos, pero algunos apartados en la normativa. También prevé la creación de tasas para nuevos cursos, además del abono de la factura del mes de julio del servicio de recogida de residuos sólidos, por un importe de 102.500 euros.