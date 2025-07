Camargo inicia la sustitución de 746 contenedores en todo el municipio

Álvaro Higuera Camargo Lunes, 7 de julio 2025, 20:15 Comenta Compartir

Camargo ha comenzado este lunes con el proceso de sustitución de 746 contenedores de basura en todo el municipio, una actuación que, según informan desde el Ayuntamiento, «afectará a los de zonas industriales y residenciales» y que se irá desarrollando paulatinamente durante los tres próximos meses en los ocho pueblos.

Su alcalde, Diego Movellán, no dudó en valorar positivamente una renovación que calificó de «histórica». «Los contenedores en las áreas industriales no se actualizaban desde hace más de 30 años, y las zonas residenciales no habían recibido reposiciones desde 2013», ha precisado y ha añadido que, además, esto fue durante su primera etapa como regidor. Al tiempo, reconoció que la transformación «ha tardado más de lo deseado», pero subrayó que «ya estamos empezando a ver el resultado de dos años de esfuerzo».

Según precisó el Ayuntamiento, de los 746 contenedores que hay que cambiar, 657 unidades serán de carga lateral para residuos sólidos urbanos (RSU), plástico y cartón, que se instalarán en las zonas residenciales por un importe de 835.000 euros, mientras que 89 contenedores serán metálicos, también de carga lateral. Respecto a los criterios para su distribución, Movellán indicó que se ubicarán en diez polígonos industriales del municipio (Cros, Mies de San Juan, La Cerrada, Raos, La Maruca, Trascueto, La Verde, Elegarcu, Otero y La Esprilla), con una inversión de 166.000 euros.

Diego Movellán anunció que se mantendrán el 90% de los puntos de recogida existentes

Además, el proyecto incorpora distintos criterios de sostenibilidad. Así, tal y como se explicó, los nuevos depósitos de basura están fabricados con materiales reciclados y los retirados serán reutilizados para construir nuevas unidades, «lo que contribuirá a reducir la huella de carbono del municipio».

El alcalde anunció también que se mantendrá el 90% de los puntos de recogida existentes, y se incrementará la dotación en los núcleos de población que han experimentado mayor crecimiento en los últimos años.

Servicio de limpieza

Paralelamente, el Consistorio ha anunciado el comienzo del proceso administrativo para sacar a licitación el nuevo servicio de limpieza viaria que se encuentra en situación de provisionalidad y «en precario» desde 2016 -con la socialista Esther Bolado al frente del Ayuntamiento- y preparar el contrato de recogida de basuras. El plan, que cuenta con una inversión total de 8,6 millones de euros para los próximos cinco años, aumentará las partidas destinadas un 70% , con un coste anual de 1.721.000 euros, ampliando la cobertura a más de 4.000 vecinos que antes se quedaban fuera de la misma. También se informó de que habrá limpieza semanal en todas las pedanías y diaria en el centro urbano, incluyendo recogida de enseres en turnos continuados de mañana y tarde.

El nuevo contrato incluye algunas partidas novedosas que, entre otras cosas, estarán destinadas a la subrogación del personal actual con garantías salariales, el refuerzo de tareas como el desbroce y la incorporación de nueva maquinaria de limpieza, como barredoras, un furgón hidrolimpiador y un carrito con sistema de aspiración. Movellán aseguró que, junto a la renovación de los depósitos, estos contratos permitirán «notables mejoras» en los servicios públicos del municipio, alineándose con «nuestro leimotiv», el lema 'Camargo Mejor', dijo.