Camargo interviene en 103 ocasiones ante la presencia de ratas desde de enero

Un total de 103 intervenciones ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Camargo por la presencia de ratas desde enero. Las intervenciones se enmarcan en ... el dispositivo de control y desratización en todo el término municipal, con un especial refuerzo en varno ante el incremento estacional de roedores característico de los meses de calor. En este sentido, el consistorio ha anunciado que registra un tiempo medio de respuesta de 24 horas y varias actuaciones del dipositivo cada semana.

Todo ello, gracias, explicaron, a un plan de intervención inmediata que permite a la empresa especializada actuar con rapidez en las zonas donde se registran avisos, garantizando así la salubridad de espacios públicos y entornos residenciales. Igualmente, recordaron que Camargo cuenta con un dispositivo que incluye «tratamientos periódicos y refuerzos en puntos estratégicos», así como «labores de seguimiento y mantenimiento para evitar el crecimiento poblacional».

Durante la época estival, recordó la concejal de Servicios Generales, Mave Castanedo, la presencia ocasional de estos animales es «habitual debido a factores ambientales», como el aumento de las temperaturas y la disponibilidad de alimentos. En adición, explicó, «los inviernos cada vez más templados favorecen su supervivencia», por lo que el Ayuntamiento «continuará reforzando la prevención de plagas». Y es que, el objetivo de Camargo es conseguir «ratas cero» en todo el municipio, sin embargo, en la actualidad se encuentra en un punto en el que «la presencia de estos animales, si bien es desagradable, está en niveles que no permiten hablar de plaga».