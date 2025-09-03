El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Camargo mantendrá abiertas las piscinas al aire libre hasta el próximo 21 de septiembre

L.A

Camargo

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:37

Las piscinas al aire libre de Camargo estarán abiertas hasta el domingo, 21 de septiembre. Así lo explicó el Ayuntamiento a través de un comunicado, en el que concretó que el objetivo de continuar con la actividad es «aprovechar los últimos días del periodo estival», dijo el alcalde, Diego Movellán. De esta forma, «los usuarios continuarán disfrutando de las instalaciones durante las próximas tres semanas del mes, entre las 12.00 y las 20.00 horas».

El regidor expuso además los resultados obtenidos en cuanto al número de usuarios a lo largo del verano. Así, concretó, desde el 20 de junio hasta el 31 de agosto, el número total de entradas registradas a las cinco piscinas al aire libre de Camargo ascendió a 11.029, siendo la de Camargo Pueblo la más utilizada, con 3.901 entradas, seguida de la instalación de Cros, con 3.503; Escobedo, con 1.557 accesos; Igollo, con 1.277 y Cacicedo, que registró 791 entradas. Asimismo, las buenas temperaturas del mes de agosto se reflejan en la afluencia a las instalaciones, «ya que en este mes se produjeron 1.953 accesos más que a lo largo de julio».

El regidor incidió además en que «esperamos que la ampliación del servicio coincida con una meteorología favorable, de manera que los camargueses podamos alargar la temporada en estos puntos de ocio veraniego», aseveró. Por su parte, la concejala de Deportes, María Higuera, también valoró positivamente la «elevada asistencia» a las piscinas al aire libre de Camargo durante los dos meses centrales del período estival. A la vez, resaltó la función que cumplen como «espacios deportivos y de convivencia» en los que disfrutar de un «ocio familiar» en un «entorno seguro». Este servicio, gratuito para los menores de 2 años, tiene un coste de 4 euros para los mayores de 18 años, que también pueden adquirir un bono de diez sesiones por 30 euros.

