Camargo reabrirá mañana las piscinas climatizadas

Si hace unos días era Reinosa quien anunciaba la puesta a punto de las instalaciones de la piscina climatizada municipal de cara al otoño, ahora ... se suma Camargo. El Ayuntamiento informó a través de un comunicado de que ya se han efectuado los trabajos de mejora y mantenimiento de la piscina, el área de hidromasaje y los vestuarios de La Vidriera, en la localidad de Maliaño. «Una puesta a punto de cara al inicio de la temporada», como confirmó el alcalde, Diego Movellán. La actuación ha supuesto una inversión de 50.000 euros.

El regidor comprobó el resultado de las labores de mejora y mantenimiento acompañado de la concejala de Deportes, María Higuera, y del responsable de Obras Menores, Jaaquín Arroyo, quienes concretaron que las tareas de mantenimiento se han realizado aprovechando el cierre temporal de las instalaciones», de manera que los operarios pudieran trabajar sin ser interrumpidos por quienes disfrutan de la instalación. El objetivo era «optimizar el funcionamiento de los diferentes espacios y garantizar que el servicio se realiza en las mejores condiciones de seguridad y confort para los usuarios».

Entre las actuaciones que se han llevado a cabo «se ha prestado especial atención a los sistemas de depuración y climatización». De igual manera, se ha reparado una zona de la cubierta que se encuentra sobre el vaso de la piscina grande, donde se habían detectado elementos de chapa corroídos que provocaban desprendimientos por culpa del óxido. A su vez, se ha renovado el sellado de las juntas de la totalidad del revestimiento de los vasos, así como de la zona de playa que circunvala la instalación deportiva.

Durante las obras de mejora también se ha procedido a sustituir el pavimento de la zona de calles de la piscina principal, que estaba muy desgastado por el uso y por los productos químicos empleados en la limpieza y depuración del agua. Además, se han reparado deficiencias localizadas en los suelos de los vestuarios y en la zona de jacuzzis. Por último, la actuación se ha completado ejecutando el pintado de los paramentos verticales del gimnasio y con la desinfección integral de todo el centro deportivo municipal.

Con la reapertura de la piscina, se retomarán las actividades habituales. Según informó Movellán, las instalaciones abrirán sus puertas mañana lunes, 1 de septiembre. A lo largo del año, se ofrecerá en ellas cursos de natación, donde los alumnos serán clasificados por edades y niveles. También los usuarios podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades en las instalaciones, habrá actividades acuáticas especializadas, distintos programas de acondicionamiento físico y actividades deportivas como pilates y ciclismo en sala, así como diferentes propuestas específicas para la actividad física de personas mayores.