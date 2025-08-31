El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El alcalde y dos de sus concejales visitan las instalaciones recién renovadas. DM

Camargo reabrirá mañana las piscinas climatizadas

El Ayuntamiento ha realizado labores de mejora y mantenimiento de las instalaciones para tener todo listo al inicio de la temporada

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Camargo

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

Si hace unos días era Reinosa quien anunciaba la puesta a punto de las instalaciones de la piscina climatizada municipal de cara al otoño, ahora ... se suma Camargo. El Ayuntamiento informó a través de un comunicado de que ya se han efectuado los trabajos de mejora y mantenimiento de la piscina, el área de hidromasaje y los vestuarios de La Vidriera, en la localidad de Maliaño. «Una puesta a punto de cara al inicio de la temporada», como confirmó el alcalde, Diego Movellán. La actuación ha supuesto una inversión de 50.000 euros.

