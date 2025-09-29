Camargo volverá a recorrer el domingo sus ocho pueblos en bici El Ayuntamiento celebra la 41 edición del Día de la Bicicleta, que constará de un recorrido de 12 kilómetros asumibles para todo tipo de público

Lucía Alcolea Santander Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:20

El domingo, en Camargo, a andar en bici. El municipio celebrará la 41 edición del Día de la Bicicleta, que constará de un recorrido de doce kilómetros por las ocho pedanías del término municipal. La actividad, de nuevo organizada por el Peña Ciclista Sprint y el Ayuntamiento, dará comienzo a las 20.30 horas en la Avenida de la Concordia, donde los participantes deberán acudir provistos de casco para partir en dirección a Revilla, Camargo y Escobedo. En esta última localidad se instalará un punto de control, en el que se hará entrega a los participantes de tickets para el posterior sorteo de regalos. Después, se reanudará la marcha por las carreteras de Igollo, Cacicedo, Herrera, Muriedas y Maliaño, hasta alcanzar la Plaza de la Constitución, donde tras hacer meta, los ciclistas recibirán una bolsa de avituallamiento.

Según ha informado el Consistorio, la prueba contará con la presencia de miembros de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil, que prestarán sus servicios en ruta de cara a garantizar la seguridad de todos los participantes. Además, se otorgará un premio a la bicicleta más original y a los ciclistas de mayor edad y se sorteará una bici entre todas las personas que completen el recorrido.

El alcalde, Diego Movellán, ha puesto el acento en que el evento es «pionero en Cantabria desde el año 1984» y ha agradecido su labor a la Peña Ciclista Sprint», además de invitar a los vecinos a participar en esta «jornada de convivencia». En su anterior edición, el Día de la Bici contó con la participación de un millar de personas, «por lo que la cita es un ejemplo de cómo el deporte y la vida saludable se pueden disfrutar en familia sin importar la edad o la forma física». Movellán también ha destacado el «carácter festivo» de la jornada.