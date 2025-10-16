85 mayores de Camargo se suman al deporte al aire libre

Lucía Alcolea Santander Jueves, 16 de octubre 2025, 19:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Camargo activará el próximo lunes el programa 'Camargo Salud Funcional', una iniciativa gratuita dirigida a fomentar la actividad física y el bienestar de los vecinos mayores de 50 años. La propuesta, impulsada en colaboración con Oxígeno 21 Nordic Walking Cantabria, ha tenido tanto éxito en el municipio que se ha ampliado el número de plazas de las sesenta previstas inicialmente a las 85 actuales. Según avanzó la concejala del área, Nieves Portilla, los participantes «se distribuirán en tres grupos, dos con horario de mañana con 60 inscritos, y un tercer grupo los martes por la tarde, que contará con otras 25 personas». La actividad se desarrollará hasta el 22 de junio, de lunes a jueves, en grupos de mañana y de tarde, y se llevará a cabo al aire libre. «El objetivo es aprovechar los beneficios que aporta la práctica física en entornos naturales», explicó el alcalde, Diego Movellán. Entre los beneficios, el regidor mencionó «la mejora del bienestar físico y mental, el fortalecimiento del sistema inmunitario y de la salud cardiovascular».

El programa se centra en un tipo de ejercicio basado en movimientos funcionales, es decir, aquellos que imitan las acciones de la vida diaria para preparar el cuerpo de manera global. Con ello se mejora la fuerza, la estabilidad, la coordinación, la flexibilidad y la resistencia, favoreciendo un mejor rendimiento en las tareas cotidianas, en la práctica deportiva y en la prevención de lesiones. De esta forma, el Ayuntamiento ofrece a los camargueses una alternativa deportiva accesible y adaptada, con el objetivo de que los vecinos mayores de 50 años se ejerciten de forma regular, de cara a optimizar el rendimiento al realizar tareas diarias y prevenir lesiones.