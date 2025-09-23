El paso definitivo para tramitar la reforma del barrio La Acera de Camargo El equipo de gobierno (PP) llevará este jueves a pleno la modificación del Plan Especial que permitirá iniciar el proceso burocrático previo a las obras

Lucía Alcolea Santander Martes, 23 de septiembre 2025, 14:26

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, anunció el pasado mes de enero que iba a iniciar los trámites para poder reformar el histórico, y degradado, barrio de La Acera de Maliaño. Una actuación que previamente requería, entre otros aspectos, de la modificación puntual del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Entrevías. Ocho meses más tarde, el equipo de gobierno popular llevará este punto al pleno ordinario previsto para este jueves, lo que supondrá, ahora sí, el inicio del proceso burocrático que de paso al inicio de las obras.

Así lo anunció el regidor a través de un comunicado, en el que aseguró que «La Acera da por fin el primer paso para recuperar el pulso perdido y terminar con más de tres décadas de deterioro de este histórico barrio de Maliaño».

Si la propuesta sale adelante –por mucho que la oposición vote en contra, el equipo de gobierno ostenta la mayoría absoluta–, «tras esta aprobación inicial se abrirá un plazo de un mes para la presentación de alegaciones por parte de los vecinos o entidades interesadas», aclaró Movellán. Superado este periodo, «el documento modificado será remitido a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), organismo encargado de validar definitivamente el plan».

La aprobación definitiva del PERI «desbloqueará el problema que arrastra este barrio de Maliaño desde hace más de treinta años». Movellán hizo hincapié en que la zona ahora deteriorada «fue el corazón social de Camargo», centro neurálgico del comercio, donde se registraba mucha actividad. Para recuperar el esplendor de sus calles «es necesaria una intervención urgente y prioritaria», de manera que se garantice la seguridad de los viandantes y residentes, así como la preservación de un entorno «singular» en el centro urbano de Maliaño-Muriedas. A la vez, el regidor recordó que la protección del barrio de La Acera quedó fijada en 1988, pero se retiró tras la aprobación del Plan General de 1996, lo que derivo «en una desprotección absoluta» que propició «el abandono de la zona». No obstante, «ahora tenemos la oportunidad de regenerar un barrio icónico», respetando, eso sí, «su esencia».

En este sentido, el popular aclaró que la actuación para reformar La Acera se realizará «manteniendo la tipología e identidad de las calles», lo que no evitará que se mejores aspectos relacionados con la «funcionalidad y la seguridad», con el fin de mejorar «la calidad de vida de los vecinos y de los visitantes». Así, con el trámite que está previsto se lleve a cabo en el pleno de mañana, se «sentarán las bases para frenar la degradación de esta zona y planificar la reordenación urbana de forma ordenada y sostenible».

Al mismo tiempo, se pretende adecentar la zona de manera que ésta quede integrada en el entorno y no sobresalga con respecto al resto de barrios del municipio de Camargo. El objetivo es «recuperar la actividad que había antaño».