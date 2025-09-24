El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajadores del servicio de limpieza de Camargo limpiando el suelo de una calle. DM

Camargo prevé un gasto de 11 millones para la limpieza viaria de los próximos cinco años

El Ayuntamiento somete a votación en pleno el nuevo contrato que, como principales novedades, presenta el refuerzo de la plantilla, la adquisición de nueva maquinaria y mayor atención a los pueblos

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Camargo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:58

El Ayuntamiento de Camargo somete a aprobación este jueves en Pleno los pliegos del nuevo contrato de limpieza viaria. Los mismos cuentan con una inversión ... cercana a los 11 millones de euros a ejecutar en los próximos cinco años. Tras la adjudicación del contrato, el servicio contará con una plantilla reforzada, que alcanza los 27 trabajadores, así como con una consignación presupuestaria «histórica» en materia de maquinaria, que supera los 1.167.000 euros. Otro de los puntos fuertes del pliego es la atención semanal a los ocho pueblos del municipio, aumentando las frecuencias de la limpieza con respecto al contrato actual que caducó en 2016.

