Camargo prevé un gasto de 11 millones para la limpieza viaria de los próximos cinco años

El Ayuntamiento de Camargo somete a aprobación este jueves en Pleno los pliegos del nuevo contrato de limpieza viaria. Los mismos cuentan con una inversión ... cercana a los 11 millones de euros a ejecutar en los próximos cinco años. Tras la adjudicación del contrato, el servicio contará con una plantilla reforzada, que alcanza los 27 trabajadores, así como con una consignación presupuestaria «histórica» en materia de maquinaria, que supera los 1.167.000 euros. Otro de los puntos fuertes del pliego es la atención semanal a los ocho pueblos del municipio, aumentando las frecuencias de la limpieza con respecto al contrato actual que caducó en 2016.

Según calcula el equipo de Gobierno de Camargo (PP), la inversión anual en limpieza viaria será de 2.155.000 euros, frente al millón de euros actual, lo que se traduce en un incremento del 120%. Un esfuerzo que el alcalde, Diego Movellán, ha calificado como «importante y necesario». Además, el regidor ha avanzado que, con este «paso adelante» en la licitación también se va a modernizar y optimizar un servicio que se había quedado obsoleto «para cumplir con las necesidades de los camargueses».

Contrato caducado

El contrato de la limpieza viaria en Camargo y el de recogida de residulos llevaban caducados desde el año 2016, de ahí la necesidad de actualizar un servicio básico para el mantenimiento de las calles. «Desde entonces, hemos sido los vecinos y vecinas, además de los trabajadores del servicio, los principales perjudicados por una gestión que dejó de lado cuestiones fundamentales», ha lamentado el regidor.

Movellán ha resaltado por contra el «esfuerzo inversor» que se ha dedicado tanto al apartado de personal, como al de maquinaria. Así, la plantilla estará formada por 27 trabajadores: 16 peones especialistas, 8 conductores, 2 administrativos y 1 capataz. El pliego obliga a los futuros adjudicatarios a «garantizar» las mejoras salariales contempladas en el preacuerdo vigente y en los años posteriores, asegurando el cumplimiento del convenio y la estabilidad de la plantilla.

En cuanto a la «dotación extraordinaria» en equipamientos y vehículos por valor superior a 1,1 millones de euros, se incorporan, entre otros, tres barredoras (una con brazo desbrozador); una fregadora-barredora para aceras; un furgón hidrolimpiador; cinco carritos con sistema de aspiración y un tractor con brazo desbrozador. A esto se suman sopladoras eléctricas, desbrozadoras, vehículos auxiliares y fregadoras manuales.

Limpiezas semanales en los pueblos

Uno de los puntos fuertes del pliego de la limpieza viaria, es la de prestar una mayor atención a los ocho pueblos de Camarfo. es «dar comienzo a una transformación de los ocho pueblos de Camargo. «Vamos a disfrutar de nuestras calles y de nuestros barrios con la ilusión de verlos en las mejores condiciones posibles», ha subrayado el alcalde, que también ha reseñado que el nuevo servicio realizará limpiezas semanales en los ocho pueblos.

De este modo, el Ayuntamiento de Camargo corrige las deficiencias de una limpieza que, hasta ahora, se realiza cada dos o tres meses, e incorpora zonas de limpieza diaria en espacios de alta concurrencia, como el área de Cros o la Plaza María Blanchard que, con más de 4.000 residentes, quedaron excluidas del contrato en 2001, así como en el modificado que se llevó a cabo en 2009.

Por último, el pliego de cláusulas administrativas también mejorará la atención de incidencias ciudadanas, con un teléfono operativo 24 horas y la elaboración de informes; la recogida de enseres, la limpieza de imbornales y sumideros, así como actuaciones específicas en época de caída de la hoja. Además, se reforzará el servicio con limpiezas especiales tras fiestas y eventos.