El PSOE de Camargo cuestiona el convenio con Valle Real Los socialistas hablan de «urbanismo a la carta» y defienden que la cesión de terreno a la gran superficie no supondrá un beneficio común

Lucía Alcolea Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El PSOE lo expresa de una manera y la agrupación de Podemos de otra, pero ambas vienen a decir lo mismo: «Que el convenio que el Ayuntamiento de Camargo ha firmado con Valle Real no repercutirá de forma positiva en los vecinos». El Grupo Municipal Socialista en el Consistorio tildó el acuerdo por el que el Ayuntamiento cederá terreno a la gran superficie -ampliará sus instalaciones y construirá un aparcamiento en altura-, de «urbanismo a la carta». Así lo destacó la portavoz, Esther Bolado, quien concretó que no se trata de un «logro de gestión -como lo ha presentado el equipo de gobierno del PP-, ya que en realidad esconde una cesión de suelo y una recalificación hecha a medida de una gran empresa, sin garantizar el retorno que merece la ciudadanía».

De hecho, Bolado recuerda que el acuerdo entre la entidad pública y la privada llevaba paralizado desde el año 2019, «porque la promotora rechazó abonar la cantidad que solicitó el equipo de gobierno anterior, que era de 5 millones de euros». Sin embargo, el pacto actual ronda los 2 millones, «por lo que estamos hablando de que las arcas municipales dejan de ingresar bastante dinero», explicó la socialista. Es más, Bolado calificó la «operación urbanística» de «desequilibrada y opaca» y lamentó que el Ayuntamiento actual «priorice el relato mediático frente a la buena gestión».

Problemas de tráfico

Por su parte, el portavoz de Podemos Camargo -esta agrupación no tiene representación en el Ayuntamiento-, Ricardo Rodrigo, recordó que el crecimiento de la gran superficie «requerirá la construcción de un carril exclusivo para el acceso al centro comercial, lo que agravará los problemas de tráfico en una zona ya saturada». Además, «justo en este punto confluyen la A-67 y la A-8, con frecuentes retenciones de tráfico y riesgo de accidentes que afectan directamente a los vecinos de Cros, en Maliaño».

El de Podemos aludió a la entidad urbanística de conservación que se creará en la zona, una figura que traslada las competencias sobre el mantenimiento de los viales a la propia empresa. De esta manera, dijo, «los viales de Cros dejarían de depender del Ayuntamiento de Camargo para pasar a ser gestionados por dicha entidad, lo que se traduce en una privatización encubierta de espacios públicos inaceptable en un municipio que debe velar por el interés común».

El Consistorio ha llegado a un acuerdo con la comunidad de propietarios de Valle Real y su intención es emplear el dinero de la cesión a la financiación del proyecto para crear un parque sobre las vías tras la integración ferroviaria que se ejecutará en el centro de Maliaño y que el Ayuntamiento, defiende, «marcará un antes y un después» y supondrá «una mejora notable» en la movilidad del municipio.