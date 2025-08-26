Roban 280 metros de cobre y dejan sin alumbrado público a 400 vecinos en el pueblo de Camargo

El alcalde pedáneo de Camargo pueblo, Ramón Mazo, denunció ayer a este periódico que cerca de 400 vecinos llevan «desde el pasado martes» sin alumbrado ... público en las calles como consecuencia del robo de cobre. Mazo concretó que se ha visto afectada la parte de Barrios y Somavilla, cuyas luminarias llevan varios días sin funcionar. «Vienen y se llevan el cobre por la noche, cuando no hay personas por la calle», relata el pedáneo, «de manera que medio pueblo está sin luz».

En respuesta al alcalde de Camargo pueblo, desde el Ayuntamiento explicaron que «el Consistorio recibió el viernes el aviso de robo de cobre, por lo que de inmediato se movilizó a los servicios generales para que procedieran a sustituirlo». Una vez iniciados los trabajos, «se dieron cuenta de que la cantidad sustraída superaba los 280 metros». Un problema al que según el Ayuntamiento, «hay que añadir los daños que han afectado al suministro de la piscina y del polideportivo». En concreto, «el área afectada se encuentra entre El Arcadio y las piscinas, pasando por Río Collado, y viéndose afectado también un tramo que transcurre entre la piscina y la iglesia de Nuestra Señora de Solares», explicaron fuentes municipales.

Para solucionar la situación cuanto antes, «el viernes comenzamos los trabajos para la reposición del cableado y está previsto que concluyan mañana (por hoy)». Además, «a lo largo de este proceso, hemos mantenido informado al alcalde pedáneo, Ramón Mazo, en todo momento acerca de la evolución de los trabajos».

El robo de cable es algo cada vez más habitual en los núcleos urbanos de Cantabria, lo que genera perjuicios en los vecinos, que ven como sus urbanizaciones se quedan sin luz. Un problema que se agrava en invierno y que puede parecer soslayable en verano.