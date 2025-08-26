El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Roban 280 metros de cobre y dejan sin alumbrado público a 400 vecinos en el pueblo de Camargo

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Camargo

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

El alcalde pedáneo de Camargo pueblo, Ramón Mazo, denunció ayer a este periódico que cerca de 400 vecinos llevan «desde el pasado martes» sin alumbrado ... público en las calles como consecuencia del robo de cobre. Mazo concretó que se ha visto afectada la parte de Barrios y Somavilla, cuyas luminarias llevan varios días sin funcionar. «Vienen y se llevan el cobre por la noche, cuando no hay personas por la calle», relata el pedáneo, «de manera que medio pueblo está sin luz».

